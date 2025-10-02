快訊／新北五股熱飆38.1度　4縣市「高溫警示」

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對4縣市發布高溫警示，天氣晴朗炎熱，今（2）日中午前後新北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、台中市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；屏東縣為黃色燈號，請注意。

根據氣象署觀測，今日最高溫出現在新北五股，中午來到38.1度。另外，北市內湖下午2時也有36度，屏東竹田則是午前已飆35.9度。

高溫資訊(橙色)

影響時間：02日白天

＊高溫橙色38燈號：新北市

＊高溫橙色36燈號：台北市、台中市

＊高溫黃色燈號：屏東縣

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

根據氣象署預報，今日持續受到太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲，午後山區及高屏地區有零星短暫雷陣雨；氣溫方面，各地高溫約32至35度，其中大台北、桃園及台中地區有局部36度以上高溫發生的機率，至於各地低溫約24至27度。

明後天受「麥德姆」颱風外圍雲系影響，花東及屏東降雨機率提高，台東地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，花蓮及屏東地區有局部短暫陣雨，其他地區影響較小，仍為多雲到晴的天氣，午後山區有局部短暫雷陣雨。



資料來源：氣象署