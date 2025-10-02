　
政治

外交部：捍衛台海穩定非片面施惠台灣　而是捍衛全球供應鏈

▲▼外交部政務次長陳明祺（右）歡迎奧地利友台協會主席艾蒙（Werner Amon，左）。（圖／外交部提供）

▲外交部政務次長陳明祺（右）歡迎奧地利友台協會主席艾蒙（左）。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部政務次長陳明祺1日指出，全球晶片60%由台灣生產，其中包括全球95%的先進晶片及100%的人工智慧晶片，捍衛台海的和平穩定並非片面施惠台灣，而是捍衛現代生活方式所仰賴的全球供應鏈，更是捍衛所有人的共同利益。

外交部政務次長陳明祺1日午宴歡迎奧地利友台協會主席艾蒙（Werner Amon）率領「奧地利跨黨派國會議員訪問團」一行7人訪台，雙方就台奧各領域交流合作及區域安全等議題交換意見。

陳明祺感謝艾蒙日前在維也納盛情款待外交部長林佳龍，此次奧地利國會跨黨派議員組團訪台，展現對台灣及共享民主價值的支持。陳明祺指出，全球晶片60%由台灣生產，其中包括全球95%的先進晶片及100%的人工智慧晶片，捍衛台海的和平穩定並非片面施惠台灣，而是捍衛現代生活方式所仰賴的全球供應鏈，更是捍衛所有人的共同利益。

▲▼外交部政務次長陳明祺款宴奧地利友台協會主席艾蒙（Werner Amon）率領「奧地利跨黨派國會議員訪問團」。（圖／外交部提供）

艾蒙讚揚林佳龍訪奧的豐碩成果，並表示奧地利雖非北約成員國，惟仍堅定支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略。台灣也處於民主對抗威權的前線，與歐洲理念相近國家的相互扶持與理解格外重要。艾蒙主席期許台奧在文化、教育及產業領域持續深化交流與合作。

外交部表示，台奧共享自由、民主、人權與法治價值，台灣將續與奧地利及歐洲民主夥伴共同守護和平，促進歐洲及印太區域的穩定與繁榮。

▲▼外交部政務次長陳明祺款宴奧地利友台協會主席艾蒙（Werner Amon）率領「奧地利跨黨派國會議員訪問團」。（圖／外交部提供）

