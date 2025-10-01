林佳龍訪波蘭！中國氣炸嗆「唯恐世界不亂」　外交部：無權置喙

▲外交部發言人兼公眾外交協調會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍近日出訪波蘭，並受邀「華沙安全論壇」並發表演說，成為首位在華沙公開演講的我國外長。引發中國外交部不滿，怒嗆賴清德當局頻繁打著各種幌子四處竄訪，唯恐世界不亂，險惡用心昭然若揭。對此，外交部發言人蕭光偉今（1日）回應，中國無權置喙，更無權干預其他國家的主權行為，恣意凸顯其霸權心態。

針對林佳龍訪問波蘭，中國外交部發言人郭嘉昆昨表示，賴清德政府近期頻繁打著各種幌子四處竄訪，渲染「大陸威脅」，翻炒「民主對抗威權」的謬論，唯恐世界不亂，險惡用心昭然若揭。

對此，外交部發言人蕭光偉表示，中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬，是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民的堅定共識，做為國際社會的一分子，台灣有權在國際社會與其他理念相近國家互動交流。

蕭光偉指出，此次林佳龍應邀赴波蘭參加「華沙安全論壇」並發表演說，成為首位在華沙公開演說的中華民國台灣外長，更彰顯台灣在區域安全的角色不可或缺，也是值得信賴的合作夥伴。

蕭光偉說，外交部強調，台灣做為國際社會不可或缺的一員，將持續與理念相近國家基於共享的民主、自由與人權價值，進行互訪交流，以及在各領域的合作，中國無權置喙，更無權干預其他國家的主權行為，恣意凸顯其霸權心態。