普發1萬有望10/17三讀？　民進黨團：可根據過去慣例推斷

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院財政委員會召委林思銘昨日下午排定，將於8、9日召開聯席委員會，審查攸關普發1萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，有立院人士認為可望在17日三讀通過。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（2日）表示，立法院的議事進程基本上可根據過去慣例推斷，但立法院議事瞬息萬變，朝野對這件事有高度共識。至於議程安排，涉及各委員會召委的決定和院會議程安排。目前行政院已宣布做好相關準備，只要完成立法程序就可以馬上執行。

行政院上月拍板「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，經費上限為5700億元，預留後續編列200億元，其中編列2360億元用在普發現金。該預算案送到立法院，而立法院長韓國瑜召集朝野協商確定，10月3日邀請行政院長卓榮泰等相關部會首長列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。

財政委員會召委林思銘昨（1日）也排定財政委員會議程，確定10月8日與10月9日召開聯席會，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，且為兩天一次會。媒體報導，有立院人士認為，此案爭議不大，若達成朝野共識，有望在17日院會三讀，最快10月底開始發放相關款項。

針對普發1萬相關時程，民進黨團幹事長鍾佳濱今（2日）在輿情回應記者會表示，立法院的議事進程基本上可根據過去慣例推斷，相信國人對這件事也非常關注。立院不分朝野、黨派會努力讓議程順利，但實際推動如何無法事先預料。

鍾佳濱指出，相關媒體、團體可根據過去經驗預測，但立法院議事瞬息萬變，朝野對這件事有高度共識。至於議程安排，涉及各委員會召委的決定和院會議程安排。目前行政院已宣布做好相關準備，只要完成立法程序就可以馬上執行。

