政治 政治焦點 國會直播 專題報導

普發1萬有望10/17三讀？　民進黨團：可根據過去慣例推斷

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院財政委員會召委林思銘昨日下午排定，將於8、9日召開聯席委員會，審查攸關普發1萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，有立院人士認為可望在17日三讀通過。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（2日）表示，立法院的議事進程基本上可根據過去慣例推斷，但立法院議事瞬息萬變，朝野對這件事有高度共識。至於議程安排，涉及各委員會召委的決定和院會議程安排。目前行政院已宣布做好相關準備，只要完成立法程序就可以馬上執行。

行政院上月拍板「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，經費上限為5700億元，預留後續編列200億元，其中編列2360億元用在普發現金。該預算案送到立法院，而立法院長韓國瑜召集朝野協商確定，10月3日邀請行政院長卓榮泰等相關部會首長列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。

財政委員會召委林思銘昨（1日）也排定財政委員會議程，確定10月8日與10月9日召開聯席會，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，且為兩天一次會。媒體報導，有立院人士認為，此案爭議不大，若達成朝野共識，有望在17日院會三讀，最快10月底開始發放相關款項。

針對普發1萬相關時程，民進黨團幹事長鍾佳濱今（2日）在輿情回應記者會表示，立法院的議事進程基本上可根據過去慣例推斷，相信國人對這件事也非常關注。立院不分朝野、黨派會努力讓議程順利，但實際推動如何無法事先預料。

鍾佳濱指出，相關媒體、團體可根據過去經驗預測，但立法院議事瞬息萬變，朝野對這件事有高度共識。至於議程安排，涉及各委員會召委的決定和院會議程安排。目前行政院已宣布做好相關準備，只要完成立法程序就可以馬上執行。

鍾佳濱強調，媒體、團體根據過去經驗預測，但立法院的議事經常瞬息萬變，朝野對這件事應該有高度共識，至於議程安排，這涉及到各委員會召委的決定，以及院會議事日程的安排。目前行政院已經宣布做好相關準備，只要完成立法程序，就可以馬上執行。

此外，談及網紅「館長」陳之漢直播中高喊「祖國生日快樂」，鍾佳濱嘆了一口氣後表示，當全國都關注在災害應變跟救災時，館長這樣的行徑跟他過去沒有什麼不同，已經不足為奇，無法引起社會關注。很多演藝人員身體力行投入災區，這才是正面，值得支持、關心的。

另，有關國民黨立委吳宗憲日前提出《政務人員行為基準法》草案，明文規範政務人員的行政中立與行為準則。他直指，近期爆出的「民進黨81人群組」事件凸顯政務官行政不中立問題，成員不僅有立委、助理，還包括政務官，更在群組中直接回應、參與操作。吳宗憲批評，政務官應為全民服務，卻淪為政黨打手，強調若無明確法律規範，政務官恐永遠成為政黨附庸。

鍾佳濱則說，吳宗憲既然有法律背景，建議他先把行政中立法好好看一看。

 
10/01 全台詐欺最新數據

獨／直擊光復救災超人「手在抖」！原因藏洋蔥

鍾沛君便當說惹議！反嗆中央荒腔走板　綠黨團：為失言轉移焦點

鍾沛君便當說惹議！反嗆中央荒腔走板　綠黨團：為失言轉移焦點

樺加沙颱風重創東台灣，花蓮堰塞湖溢流潰壩更導致光復鄉災情慘重。全台上萬名志工「鏟子超人」也湧入花蓮幫忙災民恢復家園。國民黨台北市議員鍾沛君「誰沒吃到便當餓死說」引發爭議，她反嗆，「中央荒腔走板的撤離，才是天災變人禍的關鍵」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（2日）表示，這些言論就是典型仇恨代表，因為個人失言要轉移焦點、追究別人的責任。

普發1萬再推進　新召委林思銘排定10/8、10/9開聯席會審查特別預算

普發1萬再推進　新召委林思銘排定10/8、10/9開聯席會審查特別預算

綠81人群組也有政務官　吳宗憲力推《政務人員行為基準法》

綠81人群組也有政務官　吳宗憲力推《政務人員行為基準法》

「顏家105號碼頭弊案」被證實來自黃國昌　綠委：恐引起藍戒心

「顏家105號碼頭弊案」被證實來自黃國昌　綠委：恐引起藍戒心

增待遇、減負擔、顧生育！　綠委提3政策籲政院先利民再福國

增待遇、減負擔、顧生育！　綠委提3政策籲政院先利民再福國

普發一萬鍾佳濱館長吳宗憲

