政治 政治焦點 國會直播 專題報導

普發1萬再推進　新召委林思銘排定10/8、10/9開聯席會審查特別預算

▲林思銘1日當選立法院新會期財政委員會召委。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲林思銘1日當選立法院新會期財政委員會召委。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院今（1日）投票選出第11屆第4會期8個常設委員會的召委，其中財政委員會召委由國民黨立委林思銘、民進黨立委李坤城擔任。林思銘下午排定，將於10/8、10/9召開聯席委員會，審查攸關普發1萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。

行政院上月拍板「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，經費上限為5700億元，預留後續編列200億元，其中編列2360億元用在普發現金。該預算案送到立法院，而立法院長韓國瑜召集朝野協商確定，10月3日邀請行政院長卓榮泰等相關部會首長列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。

而林思銘今天也排定財政委員會議程，確定10月8日與10月9日召開聯席會，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，且為兩天一次會。

根據8月底立法院三讀通過的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，行政院須於條例生效的1個月內編列相關特別預算，並送立法院審議；條文也規定，特別預算公布後1個月內，開始執行發放現金1萬元，並且在7個月內發放完畢。

09/30 全台詐欺最新數據

如願擔任司法法制召委　翁曉玲好心情：努力推動公教年金停扣法案

立法院今（1日）上午進行第11屆第4會期8個常設委員會共16名新任召集委員投票，其中司法法制委員會召委確定由國民黨立委翁曉玲、民進黨立委莊瑞雄擔任。翁曉玲表示，很榮幸接下這個重責大任，很多事情有關委員會召委的安排，都要等導最後由黨團來協商，所以很多委員會大概也都是昨天才確定是否接任召委，而她會努力推動公教人員年金停扣的法案。

立院新召委出爐！教文「藍白合」傳插曲　急開小房間會議「喬一下」

詐領助理費頻傳！全國議長聯誼會拜訪立院　盼修法解套歷史共業

國慶大會規畫曝！國際賽金獎得主領唱國歌　韓國瑜：對國家誠摯敬意

快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆掌聲

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

