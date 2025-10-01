普發1萬再推進　新召委林思銘排定10/8、10/9開聯席會審查特別預算

▲林思銘1日當選立法院新會期財政委員會召委。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院今（1日）投票選出第11屆第4會期8個常設委員會的召委，其中財政委員會召委由國民黨立委林思銘、民進黨立委李坤城擔任。林思銘下午排定，將於10/8、10/9召開聯席委員會，審查攸關普發1萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。

行政院上月拍板「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，經費上限為5700億元，預留後續編列200億元，其中編列2360億元用在普發現金。該預算案送到立法院，而立法院長韓國瑜召集朝野協商確定，10月3日邀請行政院長卓榮泰等相關部會首長列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。

而林思銘今天也排定財政委員會議程，確定10月8日與10月9日召開聯席會，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，且為兩天一次會。

根據8月底立法院三讀通過的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，行政院須於條例生效的1個月內編列相關特別預算，並送立法院審議；條文也規定，特別預算公布後1個月內，開始執行發放現金1萬元，並且在7個月內發放完畢。