綠81人群組也有政務官　吳宗憲力推《政務人員行為基準法》

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委吳宗憲日前提出《政務人員行為基準法》草案，明文規範政務人員的行政中立與行為準則。他直指，近期爆出的「民進黨81人群組」事件凸顯政務官行政不中立問題，成員不僅有立委、助理，還包括政務官，更在群組中直接回應、參與操作。吳宗憲批評，政務官應為全民服務，卻淪為政黨打手，強調若無明確法律規範，政務官恐永遠成為政黨附庸。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決式溢流，造成多人死亡，但民進黨內部群組在討論該如何用「殺傷力」消息反擊國民黨。吳宗憲表示，政務官不是為全民服務，而是和執政黨綁在一起搞「殺傷力攻擊」在野黨及地方政府。這就是行政不中立最赤裸的證據，他要推動的《政務人員行為基準法》，就是要讓政務官依法中立，不能再當政黨打手。

吳宗憲提到，災害面前，人民需要的是真相與救援，不是政黨的文攻武嚇。但新聞先前揭露，綠營內部群組竟然討論要行政院釋出「殺傷力」訊息攻擊在野黨及地方！更誇張的是，根據民進黨立委表示，這個群組81人，包括立委、助理，還有政務官。而且政務官在群組裡不是「靜默旁觀」，而是直接參與操作，立刻在群組裡以「收到」回應，包括總統府秘書長張惇涵回覆「跟世芳處理中。」這代表什麼？代表政務官根本不是在行政崗位上做事，而是和執政黨政客一起搞政治攻防，把行政資源和黨派利益綁死，徹底踐踏行政中立。

「政務官的身分，本該是超然中立，服務全民」。吳宗憲認為，如今卻變成執政黨的「網軍群組成員」，跟著一起計算政治殺傷力。這不是民主，這是黨國體制的翻版。這也再次證明，他所推動的《政務人員行為基準法》刻不容緩。只有明文規範政務人員的行為界線，給予法律責任與約束，才能監督、阻止政務官繼續假公務之名、行政黨之實。民主社會，政務官不能再跟執政黨同穿一條褲子，否則政府資源就會因政黨輪替，而不當地流向個別政黨的利益團體，這不利於國家長期發展。

吳宗憲指出，人民納稅錢養政務官，絕不能讓他們在群組裡幫民進黨打選戰，「我最後強調，沒有《政務人員行為基準法》，政務官永遠成為政黨的附庸！」。