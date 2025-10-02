轉帳「竟跳出對方戶名」　功能驚呆一票人：不怕轉錯人了

▲預計12月底，ATM轉帳也會加入「受款人戶名檢核機制」。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人轉帳怕按錯號碼，常核對到眼花撩亂。一名女網友驚呼，使用手機轉帳，發現網路銀行會跳出對方戶名，如此一來就不怕按錯帳號了。消息曝光後，大票網友紛紛大讚，「真的有名字耶！對於我這種超怕轉錯人的，非常有幫助」、「不怕轉錯給房東，每次匯款我都要核對三次」。

一名女網友在Threads表示，她開啟網路銀行APP時，意外發現轉帳會顯示對方戶名，讓原PO感到十分驚奇，「是為了防詐而設計的嗎？終於來個有用的東西了！」

文章曝光後，引來千名網友齊聲附和，「這是新的政策，因為太多人轉帳按錯數字，導致轉錯帳戶後產生很多問題」、「台灣終於有這個了，一開始來台灣真的覺得超需要這功能的」、「這樣好，就不怕轉錯給房東，每次匯款我都要核對三次」、「網銀世代覺得微赤裸」、「可以確認自己有沒有轉錯對象，不然每次轉帳帳號都要核對半很久，轉出去還是有點心驚驚」。

不少人也分享，「真的耶，前天台新轉第一銀行也是有出現對方戶名」、「天呀，剛剛去試了，真的有名字耶！對於我這種超怕轉錯人的，非常有幫助，感謝德政」、「我今天繳管理費，突然發現戶名有管委會的全名」、「我今天轉帳也有發現，這樣超棒的轉錯機率降低」。

事實上，許多民眾反映，非臨櫃轉帳時，可能轉錯帳號，轉給不是所認識的人，或是詐騙集團只給帳戶沒有人名。對此，金管會指示銀行公會及財金公司研議推動行動銀行、網路銀行及ATM轉帳「受款人戶名檢核機制」。

金管會銀行局副局長王允中指出，行動交易受款人機制實施後，民眾進行轉帳交易，只要輸入帳號後，系統就會顯示有遮蔽的戶名，例如：受款人本名王小明，在系統上只會出現王○明，如此一來，方便匯款人核對，目前規劃9月底8家公股銀行、中華郵政等32家金融機構加入，財金公司12月底預計到位上線，屆時ATM轉帳也會加入「受款人戶名檢核機制」。