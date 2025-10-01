每周報酬30萬？　車手幫騙135萬元下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓男子為了賺取每個禮拜30萬元的報酬，在去年7、8月間加入詐團擔任車手，並在同年9月協助詐團騙得135萬元，因而被受害者一狀告上法院，但他遲遲沒有賠償給付。台南地院法官日前審理之後，判黃男應給付135萬元給受害者，而且到清償日為止，還要按週年利率5％計算利息。

▲受害者誤信詐團話術，匯款損失135萬元。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，黃男去年7、8月間透過LINE、Telegram等通訊軟體，加入由3名真實身分不詳之人組成的詐騙集團，擔任提款車手，每個禮拜可以領取30萬元報酬。

該詐團成員先是透過臉書傳送賺錢、提供投資理財課程的訊息給受害者，等到對方加入群組，再佯稱抽中股票，要求匯款。受害者誤信詐團說詞，在同年9月間匯款135萬元至指定帳戶，隔天一早黃男立刻將帳戶內的錢提領一空，再轉交給詐團其他成員。

後來黃男落網，被受害者一狀告上法院。刑事部分，黃男已被法院判決有罪。

民事部分，台南地院法官表示，受害者因為黃男的詐欺侵權行為，損失135萬元，案件的刑事附帶民事起訴狀繕本已送達給黃男，他卻遲遲沒有給付，應當負遲延責任，最終判他應給付135萬元給受害者，而且到清償日為止，還要按週年利率5％計算利息，全案仍可上訴。