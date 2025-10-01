　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

每周報酬30萬？　車手幫騙135萬元下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓男子為了賺取每個禮拜30萬元的報酬，在去年7、8月間加入詐團擔任車手，並在同年9月協助詐團騙得135萬元，因而被受害者一狀告上法院，但他遲遲沒有賠償給付。台南地院法官日前審理之後，判黃男應給付135萬元給受害者，而且到清償日為止，還要按週年利率5％計算利息。

▲▼現金，消費，經濟，市場，鈔票，購物，買賣，存款，收入，花費。（圖／記者周宸亘攝）

▲受害者誤信詐團話術，匯款損失135萬元。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，黃男去年7、8月間透過LINE、Telegram等通訊軟體，加入由3名真實身分不詳之人組成的詐騙集團，擔任提款車手，每個禮拜可以領取30萬元報酬。

該詐團成員先是透過臉書傳送賺錢、提供投資理財課程的訊息給受害者，等到對方加入群組，再佯稱抽中股票，要求匯款。受害者誤信詐團說詞，在同年9月間匯款135萬元至指定帳戶，隔天一早黃男立刻將帳戶內的錢提領一空，再轉交給詐團其他成員。

後來黃男落網，被受害者一狀告上法院。刑事部分，黃男已被法院判決有罪。

民事部分，台南地院法官表示，受害者因為黃男的詐欺侵權行為，損失135萬元，案件的刑事附帶民事起訴狀繕本已送達給黃男，他卻遲遲沒有給付，應當負遲延責任，最終判他應給付135萬元給受害者，而且到清償日為止，還要按週年利率5％計算利息，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
潰壩後河床地勢變高！2村不適合居住　徐臻蔚盼遷村
白髮婦「為何固執搶1位子」　社工曝背後原因：不是她可以控制
獨／逼哭全網白髮男找到了！　四處尋母淚崩：她喊阿偉救我
美國政府正式關門停擺　影響一次看
快訊／記者竟是黃國昌狗仔集團成員　中央社提告謝幸恩
增至69死　宿霧宣布進入「災難狀態」
黃國昌認合作菱傳媒查「顏家105號碼頭案」　前總編輯駁：謊話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

捷運鬧事婦曝堅持坐優先席理由　年輕人嗆「憑什麼讓妳」惹怒她

潰壩後河床地勢變高！2村89戶不適合居住　徐臻蔚盼遷村

懷疑他行竊「鋁棒轟頭14秒狂K5下」打成植物人　惡煞重判8年

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

法拉利F12對決Honda重機！騎士遭撞飛坐地茫然　驚人維修價曝

撞擊畫面曝！單車翁「切西瓜左轉」遭轎車擊落　頭部重創亡

男大生撿屍女同學害懷孕　竟怪她「沒吃事後藥」：上法院會很難看

高雄山林被剃頭前檢察官涉案　陳其邁：不管什麼咖一律嚴辦

每周報酬30萬？　車手幫騙135萬元下場慘了

越南妹「掐鳥」阻止恩客硬上　傳訊妹妹「快救我」後墜樓

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

捷運鬧事婦曝堅持坐優先席理由　年輕人嗆「憑什麼讓妳」惹怒她

潰壩後河床地勢變高！2村89戶不適合居住　徐臻蔚盼遷村

懷疑他行竊「鋁棒轟頭14秒狂K5下」打成植物人　惡煞重判8年

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

法拉利F12對決Honda重機！騎士遭撞飛坐地茫然　驚人維修價曝

撞擊畫面曝！單車翁「切西瓜左轉」遭轎車擊落　頭部重創亡

男大生撿屍女同學害懷孕　竟怪她「沒吃事後藥」：上法院會很難看

高雄山林被剃頭前檢察官涉案　陳其邁：不管什麼咖一律嚴辦

每周報酬30萬？　車手幫騙135萬元下場慘了

越南妹「掐鳥」阻止恩客硬上　傳訊妹妹「快救我」後墜樓

捷運鬧事婦曝堅持坐優先席理由　年輕人嗆「憑什麼讓妳」惹怒她

劉建超傳被帶走　劉海星接中共中聯部長

快訊／台股收盤大漲162.37點　台積電漲20元至1325

紫毛衣＋紫長褲就可以「很法國」　張榕容穿ba＆sh用靴子打破溫柔

昌狗仔受害者名單再+1？　林楚茵：郭台銘總統大選期間也遭跟監

趙露思拍戲出包畫面瘋傳！「胸前黏根長條物」　連拍好幾幕沒發現

陸長假民眾自駕去青海　杭州出發開14小時一看：才到合肥

黑松攜臺大、順天堂簽食養方產品開發MOU　跨領域開發產品

周杰倫「周遊記3」嘉賓超狂！　突鬆口「新專輯進度」粉嗨炸

美台關係陷困境！台灣恐重啟核武討論　專家曝「最務實」是這招

【便當超人辛苦了！】草叢發現受傷的貓　志工耐心引誘帶至救護站

社會熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

越南妹「掐鳥」阻止恩客硬上　傳訊妹妹「快救我」後墜樓

攜愛女直衝災區救援！吊車大王：戰到最後一兵一卒

災民「我家有個200公分巨人」！竟是富邦悍將投手

虎媽虐死21歲女　疑伴屍5天滅證

快訊／高雄大樹濫墾案　前檢察官被羈押

即／高虹安涉貪判刑7年4月　二審12月16日宣判

鏟子超人首日上工被割出4cm傷口

吸金公司「借屍還魂」重出江湖　上櫃公司被捲入

花蓮光復災後第9天　消防署曝缺這11項物資

更多熱門

相關新聞

太囂張！詐騙機房就在金門　檢直搗民宅逮人

太囂張！詐騙機房就在金門　檢直搗民宅逮人

金門地方檢察署接獲金門縣警察局刑事警察大隊通報，發現疑有詐騙集團利用金門地區（082）電話門號撥打詐騙電話。金檢高度重視，由檢察官陳岱君指揮金門縣警察局刑警大隊成立專案小組，全力展開偵辦。

喝醉踩到嘔吐物摔倒？他怒告同事輸了

喝醉踩到嘔吐物摔倒？他怒告同事輸了

失智婦投資生基位「4年遭詐1.6億」

失智婦投資生基位「4年遭詐1.6億」

柬埔寨旅遊注意　韓男在金邊「遭擄人綁架」

柬埔寨旅遊注意　韓男在金邊「遭擄人綁架」

年輕男剛退伍急求職　險淪詐團人頭戶

年輕男剛退伍急求職　險淪詐團人頭戶

關鍵字：

台南地院詐騙車手

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

可能有新颱風！　變天時間曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

更多

最夯影音

更多
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面