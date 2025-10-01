太囂張！詐騙機房就在金門「檢直搗民宅逮人」　聲押禁見獲准

▲金門地檢署檢方破獲縣內首件電話門號轉接機房詐騙案。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、莊智勝／金門報導

金門地方檢察署接獲金門縣警察局刑事警察大隊通報，發現疑有詐騙集團利用金門地區（082）電話門號撥打詐騙電話。金檢高度重視，由檢察官陳岱君指揮金門縣警察局刑警大隊成立專案小組，全力展開偵辦。

經專案小組蒐證，向金門地方法院聲請搜索票後，前往金寧鄉湖埔村一處民宅執行搜索，當場查獲電話轉接設備多批，並拘提覃姓男子到案。檢察官訊問後，認其涉有重罪，並有勾串共犯及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢警調查，覃男自114年4月間起，受詐騙集團指派，以每月新台幣3萬元報酬，將其申辦的4線市話門號安裝於詐騙集團提供之「數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk）」，並設置於其住處，負責維護與設定供詐騙機房使用。詐騙集團再透過網路遠端操作，以掛載的市話門號撥打電話給不特定民眾，假冒機構、公務員或親屬名義，謊稱需緊急用錢或涉及刑案須繳回提款卡、證件等，部分來電甚至刻意以「無顯示號碼」方式呈現，企圖規避查緝。

本案經檢察官於114年8月27日訊問後，認定覃男涉犯《刑法》第339條之4第1項第2款「三人以上共犯詐欺取財罪」，嫌疑重大，並獲法院裁准羈押禁見。截至目前，專案小組已清查確認有8名被害人報案，遭詐騙金額合計達819萬餘元。

金門地檢署呼籲民眾切勿貪圖小利，提供住所或申設網路、電話設備予陌生人使用。若發現有人以高額報酬要求代辦電話門號、設置網路設備或出租場所供使用，請立即向警方通報，以免成為詐騙集團的共犯。