大陸 大陸焦點 特派現場

34元就能搭機？　大陸流行這樣打卡頭等艙

▲▼大陸流行「假裝旅行」的代發朋友圈、代拍旅遊實況圖服務。（圖／翻攝藍鯨新聞）

▲大陸流行「假裝旅行」的代發朋友圈、代拍旅遊實況圖服務。（圖／翻攝藍鯨新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸進入「十一」假期，不只旅遊市場熱門，另一門小眾生意也迎來訂單高峰期，那就是滿足人們「假裝旅行」的代發朋友圈、代拍旅遊實況圖服務，甚至可以用最低一張8元（人民幣，下同；約合新台幣34元）就買到頭等艙的實況照片。

藍鯨新聞報導，除了千里之外的景點定位、風光景色一個個明碼標價以供挑選，部分賣家還可以高價訂製。大陸多數社群平台的發文都會標註IP位置，有人就會藉此來一場「超高性價比（CP值）出國旅遊」，也就是定位當地發布相關照片影片，「就相當於去了那兒」。

目前，網路上可見的相關服務，單個定位的收費基本在8至50元左右，實況照片則從3至20元不等，影片價格要再貴些。這些照片大多可以買斷，避免與他人重複。

文章代發一般通過登入買家帳號的方式實現，部分賣家可以代發微信朋友圈、小紅書和抖音等多個平台。

據報導，國外定位需要40元（附贈2張實況圖），如果發九宮格需要以每張10元的價格加購，總共要支付110元。不過有客服提醒稱九宮格並不划算，真正精緻的人喜歡少發幾張，「太多就刻意了」。

▲▼大陸流行「假裝旅行」的代發朋友圈、代拍旅遊實況圖服務。（圖／翻攝藍鯨新聞）

▲賣家展示如何使用軟體定位發文。

在這門生意背後，相當一部份賣家都是身在海外的大陸留學生。他們本來就有大量的庫存「預製照」，在當地打卡定位代發朋友圈也並不費力。社群平台上，不少留學生會公布自己的常住城市和近期旅遊路線，以便提前了解買家需求並酌情加價代拍。

部分職業賣家，則把實況圖之間分為三六九等，比如日常照片最便宜，頭等艙、高爾夫等內容的單張價格幾乎是普通照片兩倍。一些賣家還接受訂製代拍，按照買家要求的角度、光線、效果來拍攝，有時會配合擺放擺飾、舉牌等。

這類服務的收費要更多樣一些，一般與訂製難度成正比。以頭等艙照片為例，現成實況照片8至20元一張，訂製則需500元起，指定航空公司可能高達每張1000元。但訂製服務的時間通常不那麼自由，有賣家稱得等到「下次坐飛機的時候」。

這些照片是從哪裡來的呢？多位賣家表示不方便透露來源並拒絕出示具體的鏡頭資訊，還有一些賣家則坦言是「買的」。例如，有部分賣家長期掛著收圖需求，報價在每張1至8元。

▲▼大陸流行「假裝旅行」的代發朋友圈、代拍旅遊實況圖服務。（圖／翻攝藍鯨新聞）

▲▼大陸流行「假裝旅行」的代發朋友圈、代拍旅遊實況圖服務。（圖／翻攝藍鯨新聞）

