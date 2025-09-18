免費「升級頭等艙」不是夢！空姐親曝訣竅　坐最後一排有機會

▲空姐指出，飛機最後一排的乘客可能有機會往前移動，甚至是到頭等艙座位。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

國外空服員蜜絲特（Cierra Mistt）在TikTok和Instagram擁有高人氣，她也分享多個搭機免費升級艙等的訣竅，其中一招適用醫護、警消等特殊職業的工作者，只要在登機前主動表明身分，即便無法升等至頭等艙，至少也會安排在腿部空間較大的出口排座位，另外坐在最後排的乘客也有機會。

每日郵報報導，蜜絲特宣稱，特殊職業工作者被免費升艙等的狀況，她已經見過上千次，若有告知，工作人員便會做紀錄進行安排。但她也提醒，一旦緊急狀況發生，這些乘客將須提供協助。

若是搭乘的航班未客滿，蜜絲特建議選擇後排座位，因為航空公司為平衡飛機重心會重新分配座位，通常從後往前調整，所以坐在飛機最後排的乘客可能有機會往前移動，甚至是到頭等艙座位。

至於班機客滿，蜜絲特還有另外一招，那就是當聽到航空公司徵求自願改搭後續班機的乘客時，不要一開始就接受航空公司的補償方案，可去找工作人員提議給予現金補償的方式來進行，並要求重新改訂下個航班時升等至頭等艙，作為時間損失的補償，成功率超過99%。

此外，蜜絲特透露，在假期旺季機位預訂額滿期間，若不是非得馬上趕往目的地，可準備小禮物如巧克力或咖啡禮卡送給地勤人員，展現善意後更容易獲得部分回饋，像是等待期間的住宿、免費餐點甚至升等至頭等艙等的福利。