七夕浪漫加持！搭台灣好行菱波官田線　打卡KISS送甜點再抽二日遊

▲西拉雅風管處將於七夕推出「福田99 KISS久久」活動，邀情侶搭台灣好行菱波官田線共度浪漫時光。（西拉雅風管處提供，下同）

記者林東良／台南報導

七夕情人節將至，交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處特別於8月29日至31日推出「福田99 KISS久久」活動，邀請情侶與夫妻搭乘「台灣好行－菱波官田線」，在官田遊客中心「福田99」意象前留下甜蜜合影，不僅能獲得限量甜點，還有機會抽中浪漫二日遊套票，吸引不少民眾關注。

活動期間，凡搭乘菱波官田線並向司機索取乘車證明，兩人同行於「福田99」門牌意象前拍下甜蜜一吻，上傳至西拉雅風管處臉書指定貼文，即可獲贈「強尼甜點工藝糖蔥」1份（限量99組，送完為止）。

這份糖蔥曾是第十六任總統就職國宴迎賓禮，也奪下世界拉糖冠軍，以繁複技法手工製作，入口「喀滋」作響、甜而不膩，為情人節加分。參加者還有機會抽中價值3499元「烏山頭二日遊」或3999元「尖山埤二日遊」套票，中獎名單將於9月9日公佈。

西拉雅風管處長許主龍表示，景區內許多景點都適合情侶同遊，例如烏山頭水庫能搭乘遊艇徜徉湖光山色；尖山埤渡假村以「幸福鳥居」與「幸福大道」打造戀愛氛圍；蘭都觀光工廠則透過DIY課程與互動導覽，讓情侶共享悠閒時光。他笑說，自己也常帶太太一起出遊，「浪漫其實隨處可見」。

西拉雅風管處同步推出多款「台灣好行」浪漫套票，包括「藝起泡湯去－關子嶺故宮南院二日遊」、「浪漫西拉雅－機加酒二日遊」與「文化仙境饗宴－烏山頭二日遊」，可於 KKDAY、KLOOK、QYOU 趣優及新營客運購買，還能享沿線特色甜點店折扣優惠。此外，8月16日至31日期間，「台灣好行－關子嶺線」更開放免費搭乘。西拉雅風管處提醒，相關資訊可至官網及粉專查詢。