▲ 暑假超好玩！IU、Tatum北捷打卡攻略 鬼滅、寶可夢、樂高同步快閃。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

這個暑假，不必遠行出國或衝樂園，台北捷運就能帶你玩出新驚喜！從動漫、電影到潮流時尚，沿線車站化身創意展館，抬頭一看，可能就是最新的打卡熱點。

人氣動畫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》一上映便票房破億，熱潮延燒到捷運站。台北車站人潮滿滿的站點，被壁貼、燈箱、手扶梯貼層層包圍，彷彿走進迷宮戰場；市政府站的電視牆同步點燃戰意，讓動漫迷瘋狂朝聖，直呼「捷運站就是打卡聖地！」

同場加映，電影《脫線神探》強勢回歸！「地表最強老爸」連恩尼遜延續經典，更以冷面笑匠的反差演出掀起爆笑，全新篇章被讚堪稱超越前作。

寶可夢卡牌活動進駐捷運中山站，LED圓柱與長廊壁貼全面進化，現場還有限定「寶可夢卡牌貼紙」互動，吸引大小粉絲熱情參與。錯過也沒關係，站內牆面悄悄貼滿樂高x航海王的懸賞令。只要撕下一張限量懸賞令，就能展開「偉大的航道」冒險，讓人直呼「太酷了！」

玩樂同時，當然也要保持最佳狀態。台灣夏天濕熱難耐，Hair Recipe洗髮露主打天然養護頭皮，柯佳嬿示範先淨澈毛囊、再注入養份，讓你頭皮清爽、髮絲水潤。韓國新生代演員朴圭瑛則現身忠孝敦化站，推薦EMFACE菲斯波，強調以非侵入式科技「從肌本解決鬆弛下垂」，打造立體輪廓，輕鬆維持凍齡顏。

時尚控必看！忠孝復興站最大最亮眼的廣告版位，由IU演繹New Balance復古跑鞋，復古元素華麗回歸，不論通勤還是假日漫遊，都能穿出潮流style。NBA球星Jayson Tatum則為Coach For Men 男香代言，在中山站展現優雅、感性又洗鍊的氛圍，散發自信魅力。

科技潮品也來報到。三星最新 Galaxy Z Flip7 主打無邊際封面螢幕，操作體驗更暢快；Galaxy Z Fold7 搭載歷代最纖細機身，握持舒適度大幅升級，不論商務或娛樂都游刃有餘，潮流與實用一次滿足。

通勤不只好玩，也能更聰明！Line Bank 全新 minini 聯名卡全台首發登上北捷藍線車廂，最高 10.5% 回饋，搭配可愛角色陪伴，讓日常消費更萌更划算。集保 TISA 則從忠孝復興站出發，主打低費率、零申購手續費，小資族也能輕鬆定期投資，替未來打造穩健規劃。

市政府站則由台新銀行接手，以壁貼、電視牆、手扶梯貼大規模曝光，展現永續金融品牌力。台新銀行已連續七年入選道瓊永續指數（DJSI）「世界」及「新興市場」雙榜成分股，再度獲國際肯定，成為台灣金融業的永續代表。

ETtoday 家外媒體讓台北捷運、公車與高鐵成為創意舞台。這個夏天，不要再低頭滑手機，因為下一站，可能就藏著你的專屬驚喜。

