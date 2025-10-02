台中虎媽疑因「太像婆婆」虐死21歲女兒　23年前是驚世媳婦

記者柯沛辰／綜合報導

台中「虎媽」詹姓女子長期囚虐陳姓女兒，導致21歲次女被活活餓死，被檢方依拘禁致死罪聲押獲准。事實上，詹女23年前就曾不給婆婆吃飯、把婆婆打到住院，因「驚世媳婦」一案鬧上新聞版面。如今虐死女兒，傳出是因次女長相神似婆婆，才多年來遭受非人待遇。

根據《三立新聞網》報導，知情親友透露，詹母2002年才因毆打婆婆鬧上社會版面，在鏡頭前面痛哭道歉，而之所以對次女態度冷漠，是因為其長相酷似婆婆。

鄰居也指出，詹女疑似把對婆婆的怨恨全發洩到二女兒身上，因為二女兒身形、長相都與婆婆神似，所以從小都未得到關愛，甚至高中休學後就被關在廁所2年，三天才吃一餐，所以體重瘦弱不到40公斤。

▲詹女涉嫌拘禁21歲女兒致死，被起底23年前也不給婆婆飯吃，還因虐打婆婆鬧上新聞。（圖／民眾提供）

根據警方調查，陳女自2022年被迫休學後，即被母親關入家中1樓僅5坪大的孝親房中，長達3年。該房雖有獨立衛浴，但窗戶全封，形同牢房。詹女訂下苛刻的日常規範，若不達標便打罵或剝奪食物，更慘的是一旦犯錯還得被關廁所寫悔過書，經常一天只能吃一餐，甚至未進食。

儘管房門僅有簡易喇叭鎖，但陳女長年遭嚴苛管教，因極端恐懼不敢離開房間。虎媽詹女透過飢餓懲罰與精神孤立，將女兒完全掌控。最終，身高150公分的陳女，死亡時體重僅剩30公斤，猶如枯瘦骨架。令人痛心。

●《東森新媒體ETtoday》關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請打113保護專線。

●《東森新媒體ETtoday》關心您：有家暴事件請打113保護專線

