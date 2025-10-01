21歲女被虎媽囚禁！活活餓死不敢逃原因曝　曾逃跑被發現遭毒打

▲▼大甲21歲女子活活餓死也不敢逃，警方初判，被發現打更慘。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大甲區21歲陳姓女子長期遭詹姓母親囚禁在家慘死，而陳女雖被囚禁，但地點是在一樓孝親房，房門也只是一般的喇叭鎖，隨時打開門就可逃走，但為何即使被活活餓死也不敢逃跑？警方查出，陳女之前曾有逃跑紀錄，但被發覺後帶回家慘遭一頓毆打，因此遭囚禁後才不敢離開房門一步，導致長期營養不良被餓死。

大甲警分局鑑識人員已完成現場勘察採證，查扣相關證物及監視器畫面，實際被囚禁的時間起點有待進一步調查；警方已針對陳女的學校同學及住家鄰居訪談，確實有不當管教之情事，詹女因涉嫌湮滅證據及串證之虞，已由法院裁定羈押禁見，陳父涉有嫌疑，改列妨害自由被告，裁定10萬元交保。

警方表示，陳女排行第二，從2022年間休學在家，姐姐則住校在外，子女管教問題全由陳母一人負責，連爸爸也無法插手，為何獨獨對二女兒管教嚴格，不得而知。

警方勘查發現，陳女被囚禁在一樓孝親房，房內擺設正常，無對外求救跡象，也沒有留下特殊字條，父母親住樓上，孝親房門是一般喇叭鎖，從裡面就能打開，出了房門，一按鈕，鐵捲門就可上升，至於為何不敢逃，警方查出，她曾經逃跑但被發現，被帶回家後慘遭毒打一頓，因此才不敢離開房間。

另一方面，警方並未在孝親房內發現囚禁工具，也沒有發現可能用來掩蓋屍體味道的樟腦丸，至於家人是否曾經伴屍或利用其他方式壓過屍臭？仍有待調查釐情。