6歲弟頭長膿癬永遠禿了！元凶竟是「1寵物」　醫示警：小孩易感染

▲男童因飼養兔子而感染真菌，導致頭部出現大面積膿癬，並造成永久性斑禿。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸河南省一名6歲男童因飼養兔子而感染真菌，導致頭部出現大面積膿癬並造成斑禿，雖經及時治療多數傷口已癒合，但仍留下疤痕性脫髮，成為終身遺憾。醫師提醒，小動物身上可能攜帶真菌，極易傳染兒童，家長應加強防範。

綜合陸媒報導，該名男童因與家中兔子頻繁接觸，最終不幸感染。醫師指出，孩子頭皮的膿癬若未能及時治療，容易引發嚴重脫髮，甚至造成永久性毛囊損傷。醫師建議，兒童接觸小動物後務必洗手，家長日常也應觀察寵物體表是否出現膿點等異常，如有疑似感染跡象應及早送醫。

早在2021年，湖南省一名林姓女子發現女兒頭皮出現白色疹子，經當地醫院治療卻未見好轉，反而出現膿包及大面積脫髮。焦急之下，她帶女兒前往湖南省兒童醫院就診，經皮膚科副主任醫師羅鸯鸯診斷為「膿癬」。更令人驚訝的是，林女士的兒子也因相同症狀曾到院治療，姐弟倆最終均確診為「膿癬」。

醫師進一步了解後發現，林家同樣飼養兔子，孩子們每天都會與兔子玩耍、餵食。羅鸯鸯表示，約八成以上膿癬患兒都與接觸兔子有關，少部分則與狗有關。因為相關真菌偏好寄生於動物皮毛，一旦小孩直接接觸便可能受到感染。

醫師指出，近20年來膿癬病例增加，與家養寵物數量上升有直接關聯。雖然人們的衛生意識提高，但由於寵物長期與人共同生活在室內，單靠清潔與洗手難以完全避免風險。專家呼籲，飼主應重視寵物健康並定期檢查，避免因寵物傳染疾病而影響家人健康。

延伸閱讀

▸ 北捷優先席「老婦逼讓座動手攻擊」 遭年輕人反擊踹飛

▸ 公公葬禮上揭開驚人秘密！枕邊人竟出軌16年 渣男下場出爐

▸ 原始連結