分類不確實...南投垃圾外運焚化慘遭退運4次

▲南投市10月1日起加強不透明垃圾袋破袋檢查，落實垃圾分類。（圖／南投市公所提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣無自有焚化爐，垃圾處理都須仰賴外縣市協助；縣政府指出，因垃圾分類工作未盡確實，今年已慘遭3次勸導和4次退運，故與南投市公所合作，10月1日起啟動「加強不透明垃圾袋破袋檢查」，提醒民眾盡量使用透明塑膠袋，並強化垃圾分類的觀念與行動。

縣府環保局30日辦理記者會說明，局長李易書指出，清潔隊員在執勤時會針對不透明垃圾袋的民眾隨機進行檢查，如果發現沒有確實分類，將會請民眾在現場做好垃圾分類，並在現場進行宣導，輔導民眾如何正確分類；包括南投市長張嘉哲、縣議員張婉慈及各民意代表助理都到場支持，也肯定縣府的做法。

▲南投縣環保局長李易書說明相關政策。（圖／南投縣政府提供）

縣府環保局長李易書表示，該縣垃圾運至外縣市焚化爐時，進場前的抽檢若發現夾雜過量的寶特瓶、玻璃、金屬等資源回收物，將導致整車垃圾被焚化廠判定為不合格，最嚴重的後果就是當場「拒收退運」；為讓垃圾分類與環保成效更落實，今年先以南投市為不透明垃圾袋破袋檢查的推動示範區，初期仍以勸導方式為主，以達到垃圾減量、資源循環利用及減少清潔隊受傷與保障執勤安全等3個目標。

張嘉哲表示，該市率先響應縣府政策，也需要全體市民的合作，收集垃圾時盡量使用透明或半透明的垃圾袋，即起日常倒垃圾時若使用黑色垃圾袋、麵粉袋或飼料袋等不透明袋，將加強破袋稽查，並加強垃圾分類、做好資源回收，並採「不退收、不處罰」、循序漸進推動，若屢勸不聽、不願配合者，才會依法開罰，協助市民逐步熟悉並配合新制度。

▲▼南投市公所呼籲民眾配合落實垃圾分類、資源回收。（圖／南投市公所提供）

市公所說明，除目前開辦的定點收運垃圾，該市自10月1日起至明年3月底，也開始試辦每周一、五的資源回收只收玻璃與紙類，一來避免易碎的玻璃與其他資收物混雜，降低民眾及清潔隊員割傷風險，另紙類若經拆解、壓縮與堆疊，不僅節省家庭收納空間，也能增加回收車載運量，減少車輛因滿載頻繁往返傾倒的情況，進一步提升回收效率。

市公所也提供三項小技巧：一、建議準備2至3個袋子，分裝玻璃、紙類及其他資收物；二、紙杯、紙餐盒等紙容器應堆疊後回收，紙盒及紙箱則建議拆開壓平；三、裝玻璃的袋子需特別小心，避免破袋造成危險；若市民有任何疑問，可撥打南投市清潔隊專線（049-2233374）洽詢。