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只差內政部點頭　游顥：只顧大罷免逼南投人泡泥水

▲南投市內外轆淹水成災，立委游顥會同水利署勘災。（圖／立委游顥辦公室提供，下同）

▲南投市內外轆淹水成災，立委游顥會同水利署勘災。（圖／立委游顥辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市今日清晨遭遇強降雨侵襲，造成多處地勢低窪地區嚴重積淹水；立委游顥指出，水利署去年即核定總經費高達12億的「外轆排水治理工程」，但內政部將用地徵收審議程序延至8月底才召開，導致工程推動嚴重延宕，怒批民進黨政府滿心只想著726、823全台大罷免，寧可拖延治水進度，讓南投縣民承受黃泥水災。

游顥今天第一時間前往災情較嚴重的營盤口、內轆、大眾駕訓班等地勘查，並邀集水利署第三河川分署長張稚煇、南投縣工務處水利工程科技正陳勇全、市公所工務課長鍾韻儀，以及縣議員張秀枝、簡千翔，市民代表陳志斌、江秀春、蔡玉英、廖學輝，蔡育民、曾丁萬等多名里長居民等一同會勘，現場協調緊急應變措施及長期治水工程進度。

▲南投市內外轆淹水成災，立委游顥會同水利署勘災，籲中央勿為罷免案刻意延宕12億治水預算。（圖／立委游顥辦公室提供）

游顥指出，地方居民多關心「外轆排水治理工程」相關進度，盼終結豪雨就淹水的惡夢；水利署亦表示，相關用地徵收費用都已簽核，會如期撥付給縣府，工程設計也在進行中，只差內政部點頭通過。

▲南投市內外轆淹水成災，立委游顥會同水利署勘災，籲中央勿為罷免案刻意延宕12億治水預算。（圖／立委游顥辦公室提供）

游顥表示，縣政府早在6月2日即提報工程所需辦理的「用地徵收-分區變更案」至內政部審議，展現地方政府積極推動的決心與效率，但中央卻通知審議須延至8月底才能召開，導致工程推動嚴重延宕，質疑：「民進黨中央難道為了罷免案，寧可拖延治水預算，也不顧南投鄉親的生命財產安全？」他強調，該治水計畫內容包含新設抽水站與滯洪池，是南投因應極端氣候、提升防洪能力的關鍵工程，應儘速核定、啟動施作。

此外，此次淹水災情最為嚴重的大眾駕訓班周邊地區，由於地勢低窪，現有的一台固定式抽水機逢強降雨即來不及排水，游顥現場協調爭取增設一組固定式抽水設備，張稚煇也允諾全力協助南投市公所、縣政府補助設置，強化區域防洪能力，現場民眾則希望水利署能加強貓羅溪河道疏浚與雜草清除作業；縣府表示，今日中午已針對淹水成因盤點條列，本周將密切與水利署討論後續改善對策，游顥承諾將主動追蹤進度、全力協助中央與地方政府的溝通。

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