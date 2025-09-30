菲律賓東方可能有熱帶低壓生成　周五影響2地水氣增

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周高溫炎熱，午後山區留意雷陣雨，周五、周六菲律賓東方海面有低壓系統通過呂宋島，也可能增強為熱帶性低氣壓，花東及屏東地區水氣增加，隨著低壓系統進入南海，也可能發展為颱風，但後續距離台灣較遠，已無影響。

中央氣象署預報員官欣平表示，未來一周為高溫炎熱、午後雷陣雨天氣。菲律賓東方海面的熱帶系統預計周五、周六通過呂宋島往南海前進，期間也可能增強為熱帶性低氣壓，屆時花東及屏東水氣增多，通過後對台灣影響不大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

官欣平表示，目前台灣附近仍受太平洋高壓影響，雲量偏少，午後才有顯著雲系，西半部及中南部有零星雷陣雨。周五、周六低壓系統在菲律賓東方海面發展，並朝南海前進，也不排除增強為熱帶性低氣壓。

他指出，今天雙北的新店、內湖有36度高溫，西半部普遍34至36度，東半部31至33度，降雨方面，今天以西半部山區為主，尤其中南部有局部大雨，預計晚間就會緩和。

官欣平指出，明天菲律賓東方的低壓系統逐漸接近呂宋島，周五、周六通過呂宋島進入南海，屆時將把水氣帶到花東及屏東地區，有局部短暫陣雨或雷雨。低壓系統進入南海後將持續發展，也可能增強為颱風，但距離台灣較遠，下周日、周一又變回午後雷陣雨天氣。

官欣平表示，明、後天午後南部地區及各山區有雷陣雨，中南部山區有較大雨勢機率。周五、周六低壓系統外圍環流影響，花東及屏東地區水氣增多，午後南部及各山區有雷陣雨。下周日至周一午後中南部及各山區有雷陣雨。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）