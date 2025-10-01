準「麥德姆」颱風周五起影響2地　中秋節連假天氣回穩

記者周湘芸／台北報導

菲律賓東方海面的熱帶性低壓TD24今天上午生成，且有發展為颱風「麥德姆」機率，外圍環流周五、周六將為花東及恆春地區帶來降雨，沿海風浪也會增強。中秋節連假期間，各地仍是多雲到晴天氣，山區及中南部地區要留意午後雷陣雨。

▲菲律賓東方海面的熱帶性低壓TD24今天上午生成。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報科長劉宇其表示，今天上午8時台灣東南方1400公里的熱帶性低氣壓生成，路徑不會直接影響，但周五、周六外圍雲系可能為花東帶來降雨，沿海風浪也會增強，預計周日就會遠離，回到穩定天氣。

劉宇其指出，目前台灣附近雲量不多，仍為太平洋高壓勢力範圍，今、明天天氣穩定炎熱，南邊熱帶性低氣壓有發展為颱風機會，受太平洋高壓導引會朝西北西方向前進，預計周五通過呂宋島北部，再進入南海，距離台灣較遠，但周五、周六花東及恆春天氣可能受干擾，恆春會有較強陣風，東半部及恆春也有長浪。

劉宇其表示，熱帶性低氣壓明天至周六逐漸進入南海，往華南前進後，台灣轉為太平洋高壓勢力範圍，下周日、周一中秋節連假各地天氣穩定，下周二太平洋高壓勢力逐漸減弱，東半部水氣增加。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

未來一周西半部以午後雷陣雨為主，東半部有零星短暫陣雨。他指出，今、明天台灣天氣穩定，山區及嘉義以南有午後零星雨，且有較大雨勢機率。周五、周六外圍環流影響，花東及屏東有短暫陣雨，西半部為午後雷陣雨。下周日、周一各地為午後雷陣雨，尤其在山區及中南部地區降雨機會高。下周二東半部降雨再增加。

溫度方面，劉宇其提醒，今、明天各地高溫都有30度以上，台北及中南部內陸有35度以上，雙北有局部36度，並持續到中秋連假期間。

