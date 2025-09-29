　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

換季過敏好崩潰！營養師曝3種「地雷食物」　補充10大營養可緩解

▲▼香腸,培根,火腿,加工食品。（圖／CFP）

▲高敏敏提醒，加工食品添加物多，容易造成慢性發炎。（示意圖／視覺中國）

記者柯沛辰／綜合報導

每到季節交替，氣溫忽冷忽熱、濕度變化大，加上空氣品質不穩定，不少人免疫力下降，容易引發鼻塞、乾癢、打噴嚏等症狀。營養師高敏敏提醒，這時候除了用藥控制，飲食上的營養補給更是關鍵，可補充10大營養素，並少吃3種食物，避免讓過敏更嚴重。

高敏敏表示，日常多補充下列營養素，幫助免疫系統回到平衡、減少不適

一、蘋果

蘋果多酚可以改善換季過敏，建議每天吃一顆，因為一顆通常就有200-500mg的蘋果多酚含量。

二、綠葉菜

綠葉菜含有豐富葉綠素，建議每天吃一碗半的蔬菜，海藻類植物也是優秀選擇，「不只能改善過敏症狀，也能補充每日膳食纖維所需。」

三、番茄

番茄中含有豐富類胡蘿蔔素，像是番茄紅素、β胡蘿蔔素等，還有多酚，如類黃酮、酚酸，都可幫助抗過敏、提升生活品質。

四、益生菌

雖然益生菌無法完全根治鼻過敏，但能改善症狀，建議可補充優酪乳、優格。至於營養補充品可視個人需求。

五、MSM有機硫化物

MSM有機硫化物能緩解季節性過敏，大蒜、洋蔥、蘆筍、甘藍、蛋白質類中就含有此營養素。

六、維他命C

維他命C能強化人體黏膜細胞，增加自身免疫力、減少過敏原入侵，建議可以多吃芭樂、奇異果、柑橘類等水果來補充。

七、維他命D

建議可以多出門走走曬太陽，改善過敏，但若是沒有陽光的日子，不妨多吃魚、牛奶、蛋黃、菇類等食物。

八、維他命E

可以攝取各種堅果種子食物，幫助抗發炎、降低過敏情形。

九、槲皮素

槲皮素是一種來自植物的多酚類成分，也是天然抗組織胺，能有效抗過敏，建議從莓果、秋葵、洋蔥中攝取。

十、共軛亞麻油酸（CLA）

攝取適當的共軛亞麻油酸，除了能降低過敏症狀，也可以減少抗過敏藥物的攝取（但飲食只是輔助，還是要遵循醫囑），建議從紅花籽油、葵花油、羊肉、牛肉、乳製品等食物中補充。

要少吃的3種「地雷食物」為：

一、加工食品：添加物過多，容易造成慢性發炎。

二、不新鮮海產或易過敏食物：細菌分解產生組織胺，讓過敏更嚴重。

三、過量咖啡因及甜食：造成脫水，黏膜保護力下降，肌膚更乾燥敏感。

高敏敏提醒，除了補充抗敏營養素，也要少吃會讓身體發炎的食物，並搭配規律生活與良好作息，才能有效幫助免疫系統回到平衡，減少換季過敏帶來的困擾。

▼高敏敏建議補充10大營養，可緩解過敏。（圖／翻攝自臉書／高敏敏）

▲▼換季過敏好崩潰！營養師曝3種「地雷食物」　補充10大營養可緩解。（圖／翻攝自臉書／高敏敏）

 
09/28 全台詐欺最新數據

被酸救災「擺拍」！吊車大王怒公開影片打臉

《藍色監獄》真人電影配合世界盃上映　千人甄選足球員親指導

苗栗溫泉飯店「美食音樂嘉年華」免費玩　訂房贈2家人氣農場門票

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

