社會 社會焦點 保障人權

軍人妻抱3子惡水逃生！女兒最愛「嚕嚕米」找到了變黑嚕嚕

記者劉邠如／花蓮報導

花蓮光復鄉因堰塞湖外溢，近乎「滅村」。當時敦厚路上大水已淹到一層樓高，周小姐因先生是軍職駐守馬祖，公公又臨時外出，只能獨自帶著三名年幼子女在家。她緊急將孩子安置在衣櫃高處，母子四人泡在洪水中近5小時，才終於獲救，而其中三個稚齡孩子瑟縮躲在衣櫃中的照片讓眾人心疼不已。今天，她與大女兒一同返家清掃。雖然老屋盡毀，但孩子仍保有天真笑容，說爸媽答應會蓋新房，姑姑還允諾「讓她自己挑選房間並布置」，讓她充滿期待。

▲▼ 軍人妻抱3子惡水中躲衣櫃逃生！女兒最愛「嚕嚕米」找到了變黑嚕嚕 。（圖／記者劉邠如攝）

▲軍人妻抱3子惡水中躲衣櫃逃生，畫面曝光讓大家心疼不已！而大女兒今天陪父母回家打掃，她最心愛的玩偶「嚕嚕米」找到了，只是變黑嚕嚕，讓她有點擔心娃娃被丟掉 。（圖／記者劉邠如攝）

《ETtoday》今日重返周小姐家，明顯感受到清掃人力增加，但家門前的淤泥卻堆得幾乎與一樓平房齊高。

回想當時情景，周小姐說，家中只剩她與分別就讀小四、小三的兩個女兒，以及1歲兒子。洪水暴漲，她趕緊讓孩子躲進衣櫃上方，水勢最高甚至逼近屋頂，母子四人仰頭呼吸、緊緊相依祈禱，所幸最後平安。

周小姐的先生，本在馬祖服役，事發當時剛好還在本島受訓，也趕緊趕回家和家人團圓並清掃。但面對鏡頭依舊低調。他只簡單表示，家人都平安就是最大的安慰，「人都平平安安就好」。

▲▼ 軍人妻抱3子惡水中躲衣櫃逃生！女兒最愛「嚕嚕米」找到了變黑嚕嚕 。（圖／記者劉邠如攝）

大女兒陪著母親打掃時說，幸好水退後到現在，她沒有做過惡夢。她指著滿地泥濘中的玩偶，一一認領，還笑著回憶嚕嚕米是媽媽去宜蘭買給她的禮物，她最常拿來和妹妹「打仗」：「她的尾巴最厲害，我可以轉來轉去，妹妹就被我打倒了！」

不過妹妹一開始找不到心愛的「卡比獸」，直到今日大家幫忙清理時才出現，但全身已經變成「黑嚕嚕」。小妹妹擔心媽媽會要求丟掉，她小小心願就是能保留這兩隻心愛玩偶。問她會自己清還是拜託媽媽，她害羞一笑說：「我也不確定耶！」

▲軍人妻抱3子惡水中躲衣櫃逃生！女兒最愛「嚕嚕米」找到了變黑嚕嚕 。（圖／記者劉邠如攝）

▲▼ 軍人妻抱3子惡水中躲衣櫃逃生！女兒最愛「嚕嚕米」找到了變黑嚕嚕 。（圖／記者劉邠如攝）

▲妹妹向記者介紹她和妹妹最心愛的玩偶，嚕嚕米和卡比獸 。（圖／記者劉邠如攝）

談起大水來襲當下，妹妹承認「真的很害怕」，但只哭了一下下，還誇獎1歲弟弟很棒：「他明明餓很久了，那時也沒有奶嘴，可是他都沒哭！」

至於母子四人在洪水中死裡逃生，問她是否留下陰影？她爽朗回答，至今沒做惡夢，還笑說：「水來時我還在家裡游了一下，想說我游泳怎麼這麼厲害！」不過回憶起後來涉水逃到對面鄰居阿金阿嬤家，穿越湍急洪流時，她還是心有餘悸。

如今家園全毀，問她會不會難過？小妹妹卻依然燦笑說：「不會！因為爸爸媽媽說可以重新蓋一個房子，姑姑還說我可以自己選房間跟家具。」雖然家園仍在清理，但全家人能平安相聚，讓她對未來依舊充滿希望。

▲周小姐的大女兒今天也陪同爸媽回家清掃。（圖／記者劉邠如攝）

▲周小姐的大女兒今天也陪同爸媽回家清掃。（圖／記者劉邠如攝）

▲▼ 軍人妻抱3子惡水中躲衣櫃逃生！女兒最愛「嚕嚕米」找到了變黑嚕嚕 。（圖／記者劉邠如攝）

▲小妹妹的家如今還在努力清淤，她也期待舊家重新改建，能有自己的新房間。（圖／記者劉邠如攝）

