國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

心臟病發！他失控自撞「撞到心臟科主任門口」　幸運救回一命

▲▼車子,車窗,車禍,打破,示意圖。（圖／視覺中國）

▲男子心臟病發自撞，車禍地點緊鄰心臟科醫師辦公室。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國維吉尼亞州一名男子開車時心臟病發，導致車輛失控自撞，沒想到車禍地點隔壁就是一名心臟科主任醫師的辦公室，因此幸運及時獲救。

綜合美媒報導，64歲的傑拉奇（Jeff Geraci）剛剛健身完，開車回家時竟突然停止呼吸，他失去意識導致方向盤一歪，車輛側彎穿越多條車道後，撞入路邊停車場。

幸運的是，停車場旁邊就是桑塔拉醫療集團（Sentara Health）心臟科主任塔雷亞醫師（Dr. Deepak Talreja）的辦公室。他聽見巨響後，一邊衝出辦公室察看，一邊撥打911，「擋風玻璃碎了，安全氣囊都打開了。」

塔雷亞醫師立刻對傑拉奇進行評估，結果發現狀況非常嚴重，患者沒有呼吸也沒有脈搏，很可能是心因性猝死（SCD）。幸好醫療援助在8分鐘內及時趕到，否則傑拉奇很可能無法挽回一命。 

傑拉奇事後受訪時回憶，他剛坐上車就感覺不太對勁，原本打算閉目養神幾分鐘，最終仍決定開車回家再休息，沒想到發生意外，「我醒來時手裡抱著東西，人們在旁邊跑來跑去，就像一場混亂又模糊的夢」，詢問護士才知道發生了什麼事。

傑拉奇有家族心臟病史，原以為積極活躍、熱愛運動的生活方式能夠幫助自己免於疾病。他如今在休養後已經返回工作崗位，目前專注於更健康的飲食習慣，「我受到上帝庇佑，這是一個奇蹟。上帝在那裡，感謝老天，塔雷亞醫師也在那裡。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

