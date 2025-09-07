　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

凱特王妃新髮型「被酸戴假髮」　專家剖析1心境與癌症有關

▲▼英國威廉王儲、凱特王妃金髮。（圖／路透）

▲凱特4日以金髮新造型亮相。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

英國凱特王妃4日以全新的「金髮造型」亮相，引發外界熱議，卻招致部分惡毒評論，甚至質疑是因為化療「戴假髮」。對此，黛安娜王妃昔日御用髮型師麥奈特（Sam McKnight）憤而發聲相挺，一名心理學家也解釋背後心境，或許真的與癌症有關。

麥奈特曾為黛妃服務7年，他在Instagram發文痛批，「我對今天所有針對威爾斯王妃的惡毒評論感到震驚、恐懼、沮喪和厭惡。」他強調，女性的髮型是非常私人的選擇，代表著「盔甲、防禦、自信等更多意義」。

麥奈特指出，凱特王妃因為嫁給威廉，承擔王室角色，「別無選擇」勇敢面對大眾，實際上只是一名非常脆弱的年輕女性。沒想到，這些攻擊言論不僅邪惡又毫無同理心，而且「其中大部分顯然來自其他女性」。

▲▼英國威廉王儲、凱特王妃金髮。（圖／路透）

▲▼英國威廉王儲、凱特王妃金髮。（圖／路透）

麥奈特認為，凱特「寧願遠離公眾視線」，但仍默默為國家付出，「癌症對每個人都是改變人生的經歷，所以拜託別煩她了，你們應該感到羞恥！」

英國心理學家梅爾（Carolyn Mair）則表示，頭髮是我們身分認同的一部分，「是我們至高無上的榮耀，以及健康與女性氣質的象徵」。凱特王妃可能想要讓人們注意到她的金髮，展示自己告別癌症治療，「以更輕鬆的態度重新開始生活。」

2024年3月，凱特王妃公開證實罹癌，經歷數月治療之後，於同年9月宣布康復並重返王室公務。她坦言這段期間對家庭而言「極為艱困」，但她也對生命重燃希望與感激之情。

《福斯新聞》報導，凱特似乎借鏡了黛安娜王妃的做法。1990年黛妃在《Vogue》拍攝時，也曾請麥奈特「自由發揮」，最終剪出經典短髮造型。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 3 2524 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李燕一路哭回台中　繼子「摔車滾5圈」急診包成木乃伊
高雄「通緝犯蛋餅」爆紅排超長！　老闆娘狂吞罰單：不好吃啦
江祖平事件「政壇4女力」發聲　三立主播：與受害者同行
北市52年「石頭火鍋店」驚傳頂讓　老饕難過：時代的眼淚
莎芭蓮卡美網衛冕成功　直落二拍倒阿尼西莫娃
花蓮9寳爸腦死將拔管　妻子含淚喊話：別再攻擊他了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

50秒內失控撞毀！　葡萄牙纜車脫軌16死「疑因纜索斷裂」

凱特王妃新髮型「被酸戴假髮」　專家剖析1心境與癌症有關

美參議員：台灣若被中國征服　太平洋防線將瓦解

民主剛果爆新一波伊波拉疫情！　28疑似病例中已15死

日氣象女主播報煙火「呆萌反應」爆紅　網融化狂刷：太可愛了❤️

烏克蘭：俄近70萬大軍部署烏克蘭　北韓兵力砲彈助攻

攻佔加薩市40%區域！　以軍警告巴勒斯坦平民「向南撤離」

難活過50歲？金正恩帶女兒訪中　外媒封：世上最危險12歲女孩

父開槍射鳥釀悲劇！　「子彈貫穿」意外射殺14歲女兒

悠仁親王19歲成年禮！日本皇室睽違40年「冠冕加身」 　獲天皇祝福

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

Cardi B新專輯封面　推出「法庭迷因版」

50秒內失控撞毀！　葡萄牙纜車脫軌16死「疑因纜索斷裂」

凱特王妃新髮型「被酸戴假髮」　專家剖析1心境與癌症有關

美參議員：台灣若被中國征服　太平洋防線將瓦解

民主剛果爆新一波伊波拉疫情！　28疑似病例中已15死

日氣象女主播報煙火「呆萌反應」爆紅　網融化狂刷：太可愛了❤️

烏克蘭：俄近70萬大軍部署烏克蘭　北韓兵力砲彈助攻

攻佔加薩市40%區域！　以軍警告巴勒斯坦平民「向南撤離」

難活過50歲？金正恩帶女兒訪中　外媒封：世上最危險12歲女孩

父開槍射鳥釀悲劇！　「子彈貫穿」意外射殺14歲女兒

悠仁親王19歲成年禮！日本皇室睽違40年「冠冕加身」 　獲天皇祝福

蘋果iPhone 17發表會前爆料統整！　還有AirPods、Apple Watch

這本來不是他該做的事！大谷翔平緊急登板　道奇隊友盛讚

9月7日星座運勢／水瓶多體諒同事「財運轉旺」！　獅子座打動愛人芳心

50秒內失控撞毀！　葡萄牙纜車脫軌16死「疑因纜索斷裂」

午後雨擴全台　「下最大」地區曝

道奇傷兵異動！拉辛右腿挫傷進IL　葛拉斯諾背部無礙預計快回歸

凱特王妃新髮型「被酸戴假髮」　專家剖析1心境與癌症有關

月全食「血月」明天凌晨登場！全程肉眼可見　最佳觀賞方位曝

李燕一路爆哭回台中！　繼子「摔車翻滾5圈」急診包成木乃伊

莎芭蓮卡美網衛冕成功　直落二拍倒阿尼西莫娃

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

國際熱門新聞

日女主播報煙火「呆萌反應」全網融化

金正恩難活過50歲？他曝：再10年是極限

老總退休打工狂講古　客人走光員工辭職

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

俄70萬大軍部署烏克蘭　北韓砲彈助攻

悠仁親王19歲成年禮　睽違40年隆重登場！

父開槍射鳥「子彈貫穿」　意外射殺14歲女兒

川普簽政令　提供協議達成國部分關稅豁免

空氣清淨機「有助降血壓？」　最新研究證實了

美參議員：台灣若被中國征服　太平洋防線將瓦解

60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭斷命根

台灣狠甩日韓！亞洲「國家購買力」排行出爐

開滑翔機墜毀　日21歲慶應女大生慘死

上周爆槍擊！川普政府考慮「跨性別者禁止買槍」

更多熱門

相關新聞

凱特王妃秋裝亮相

凱特王妃秋裝亮相

英國王儲威廉與妻子凱特王妃4日一同造訪自然歷史博物館，參觀了博物館全新打造的花園，久未露面的凱特王妃身穿白襯衫搭配Ralph Lauren俐落的粗花呢西裝外套，下身則是黑色剪裁合身的長褲，並穿上Pretty Ballerinas麂皮樂福鞋，輕鬆中不失優雅，完美示範秋季穿搭。

黛妃髮型師為凱特王妃開嗆網友

黛妃髮型師為凱特王妃開嗆網友

醫師示警！七大元凶「折磨身體」：恐罹癌

醫師示警！七大元凶「折磨身體」：恐罹癌

「一條龍檢查只花360元」她驚嘆：健保太神了

「一條龍檢查只花360元」她驚嘆：健保太神了

他腹脹「3天沒排便」竟是大腸癌三期

他腹脹「3天沒排便」竟是大腸癌三期

關鍵字：

凱特王妃英國王室威廉癌症化療

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

江祖平：我沒什麼好失去的

江祖平揭性侵真相！范雲點名三立

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

北市52年「石頭火鍋店」驚傳頂讓　老饕難過

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！

大學助教關渡碼頭輕生　手機驚見女學生私密照

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

「台灣里」洗錢84億！老闆列調查局緝逃要犯

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

江祖平事件「政壇4女力」發聲：與受害者同行

更多

最夯影音

更多

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面