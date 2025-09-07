凱特王妃新髮型「被酸戴假髮」　專家剖析1心境與癌症有關

▲凱特4日以金髮新造型亮相。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國凱特王妃4日以全新的「金髮造型」亮相，引發外界熱議，卻招致部分惡毒評論，甚至質疑是因為化療「戴假髮」。對此，黛安娜王妃昔日御用髮型師麥奈特（Sam McKnight）憤而發聲相挺，一名心理學家也解釋背後心境，或許真的與癌症有關。

麥奈特曾為黛妃服務7年，他在Instagram發文痛批，「我對今天所有針對威爾斯王妃的惡毒評論感到震驚、恐懼、沮喪和厭惡。」他強調，女性的髮型是非常私人的選擇，代表著「盔甲、防禦、自信等更多意義」。

麥奈特指出，凱特王妃因為嫁給威廉，承擔王室角色，「別無選擇」勇敢面對大眾，實際上只是一名非常脆弱的年輕女性。沒想到，這些攻擊言論不僅邪惡又毫無同理心，而且「其中大部分顯然來自其他女性」。

麥奈特認為，凱特「寧願遠離公眾視線」，但仍默默為國家付出，「癌症對每個人都是改變人生的經歷，所以拜託別煩她了，你們應該感到羞恥！」

英國心理學家梅爾（Carolyn Mair）則表示，頭髮是我們身分認同的一部分，「是我們至高無上的榮耀，以及健康與女性氣質的象徵」。凱特王妃可能想要讓人們注意到她的金髮，展示自己告別癌症治療，「以更輕鬆的態度重新開始生活。」

2024年3月，凱特王妃公開證實罹癌，經歷數月治療之後，於同年9月宣布康復並重返王室公務。她坦言這段期間對家庭而言「極為艱困」，但她也對生命重燃希望與感激之情。

《福斯新聞》報導，凱特似乎借鏡了黛安娜王妃的做法。1990年黛妃在《Vogue》拍攝時，也曾請麥奈特「自由發揮」，最終剪出經典短髮造型。