社會 社會焦點 保障人權

通緝犯拒檢猛催油門！逆向闖燈自撞翻覆　急喊「快救我老婆」

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局員警今（30）日下午巡邏經過桃園區經國路時，發現李姓男子違規示意停車受檢，李拒絕配合且高速逃逸，員警自後追逐，李男沿途逆向、闖紅燈等危險駕駛，後因左轉時失控擦撞人行道邊緣後翻覆，追捕員警破窗拘捕李男，李男卻高喊「快救我老婆」，所幸經救護人員檢視後2人僅受玻璃割傷並無大礙，員警查出李男為詐欺、交通過失傷害與不能安全駕駛等案通緝，訊問後解送桃園地檢署歸案。

▲桃園警方今天下午巡邏發現李姓男子違規示意停車受檢，但李卻拒檢且高速逃逸，員警自後追逐攔查，李男因駕駛不當失控翻覆。（圖／桃園警分局提供）

▲李姓男子拒檢且高速逃逸，員警自後追逐攔查，李男因駕駛不當失控翻覆。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園警方今天下午追逐攔查李姓男子，李因駕駛不當失控翻覆，員警一擁而上。（圖／桃園警分局提供）

▲李男駕車逃逸失控翻覆，員警一擁而上。（圖／桃園警分局提供）

桃園警方指出，今日下午1時53分許，青溪派出所警員陳佑義、徐鈞頎執行巡邏勤務經過桃園區經國路時，發現27歲李姓男子違規，員警示意停車受檢，但李卻拒絕配合且高速逃竄，員警見狀自後追逐，並通報線上警網圍捕。

李男沿途高速逃逸且逆向、闖紅燈等危險駕駛，嚴重影響沿途民眾安全，警匪追逐約3分鐘後，在經國路251巷左轉時，因轉彎弧度過大擦撞人行道邊緣失控翻覆，追逐員警立即一擁而上，破窗拘捕李男。

▲桃園警方今天下午攔查失控翻覆李姓男子，救護人員為2人檢視傷處。（圖／桃園警分局提供）

▲救護人員為2人檢視傷處。（圖／桃園警分局提供）

當時李男高喊「快救我老婆」，員警協助李妻脫困，經消防救護人員檢視2人，所幸僅受微擦挫傷與玻璃割傷，並無大礙。員警查出，李男因涉嫌詐欺、交通過失傷害與不能安全駕駛案件遭桃園地檢署等單位發布通緝，全案依法解送桃園地檢署歸案。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

