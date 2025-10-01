載滿救援裝備「刺青男騎菜籃車」奔花蓮！追焦帥照曝　感動1.5萬人

▲男子騎車奔花蓮。（圖，下同／網友呂建興授權）



花蓮堰塞湖溢流造成嚴重災情，隨著教師節連假結束，許多志工已陸續返回工作崗位，但仍有不少熱心民眾持續自發前往災區，追焦界老手攝影師呂建興分享一張照片，一名滿身刺青的男子騎著機車，戴著「西瓜皮」安全帽，帶著鏟子、水桶等救災物資前往光復鄉，照片超過1.5萬名網友按讚。

追焦界老手攝影師呂建興在臉書發文，在北宜公路拍到一名男子騎著菜籃車，戴著粉色「西瓜皮」安全帽，帶著救災三寶，圓鍬、雨鞋、麻布手套，外加水桶，急奔花蓮光復。男子手腳渾身刺青，與滿載救援裝備，前往花蓮熱心救災的模樣，形成強烈反差。

不少人看了直呼「超級帥」，「連梯子都上車了，厲害」、「這樣的騎姿到花蓮，真的超屌」、「通常我不點讚的！但是超人例外」、「這裝備太齊全了」、「真的好厲害，之前開車從北宜去花蓮就已經夠累了，騎車還載那麼多東西」、「看了眼眶泛淚，超感動」、「兇狠外表做最暖的事」、「今年最棒的一張照片」。

根據後續網友回報，這位刺青騎士已於當天下午平安抵達花蓮光復，投入災區協助行列。貼文也釣出刺青男子的友人回覆，「我這位朋友從新北市中和出發，自己帶帳篷打算待在花蓮10天，幫忙修理水電，如果有花蓮的朋友們遇到他，要記得給他加油打氣唷，謝謝！」

