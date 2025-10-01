　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

載滿救援裝備「刺青男騎菜籃車」奔花蓮！追焦帥照曝　感動1.5萬人

▲▼ 。（圖／網友授權）

▲男子騎車奔花蓮。（圖，下同／網友呂建興授權）

記者施怡妏／綜合報導

花蓮堰塞湖溢流造成嚴重災情，隨著教師節連假結束，許多志工已陸續返回工作崗位，但仍有不少熱心民眾持續自發前往災區，追焦界老手攝影師呂建興分享一張照片，一名滿身刺青的男子騎著機車，戴著「西瓜皮」安全帽，帶著鏟子、水桶等救災物資前往光復鄉，照片超過1.5萬名網友按讚。

追焦界老手攝影師呂建興在臉書發文，在北宜公路拍到一名男子騎著菜籃車，戴著粉色「西瓜皮」安全帽，帶著救災三寶，圓鍬、雨鞋、麻布手套，外加水桶，急奔花蓮光復。男子手腳渾身刺青，與滿載救援裝備，前往花蓮熱心救災的模樣，形成強烈反差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／網友授權）

▲▼ 。（圖／翻攝自呂建興FB）

不少人看了直呼「超級帥」，「連梯子都上車了，厲害」、「這樣的騎姿到花蓮，真的超屌」、「通常我不點讚的！但是超人例外」、「這裝備太齊全了」、「真的好厲害，之前開車從北宜去花蓮就已經夠累了，騎車還載那麼多東西」、「看了眼眶泛淚，超感動」、「兇狠外表做最暖的事」、「今年最棒的一張照片」。

根據後續網友回報，這位刺青騎士已於當天下午平安抵達花蓮光復，投入災區協助行列。貼文也釣出刺青男子的友人回覆，「我這位朋友從新北市中和出發，自己帶帳篷打算待在花蓮10天，幫忙修理水電，如果有花蓮的朋友們遇到他，要記得給他加油打氣唷，謝謝！」

．本文經「呂建興」授權轉載。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
潰壩後河床地勢變高！2村不適合居住　徐臻蔚盼遷村
白髮婦「為何固執搶1位子」　社工曝背後原因：不是她可以控制
獨／逼哭全網白髮男找到了！　四處尋母淚崩：她喊阿偉救我
美國政府正式關門停擺　影響一次看
快訊／記者竟是黃國昌狗仔集團成員　中央社提告謝幸恩
增至69死　宿霧宣布進入「災難狀態」
黃國昌認合作菱傳媒查「顏家105號碼頭案」　前總編輯駁：謊話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

堰塞湖元凶「山體崩塌403公尺」　最新空拍揭地形劇變

韓YTR金針菇回台　奔花蓮救災「給鏟子超人5提醒」：先保護好自己

部桃醫院推可攜式「小奶瓶」幫浦　讓化療患者治療不中斷

白髮婦「為何固執爭搶1位子」　社工曝背後原因：不是她可以控制的

飛踢男怒踹婦人「最大受益者是它」！網猛cue三宅一生：要給代言費

IG爆災情！「貼文文字全不見」一票苦主+1：刪掉重下載還是一樣

載滿救援裝備「刺青男騎菜籃車」奔花蓮！追焦帥照曝　感動1.5萬人

政大挺師生當「鏟子超人」　10月底前提供保險及交通補助

「台灣唯一炫富」卻不討人厭　網點名吊車大王！原因曝光：真的頂

鏟子超人「若想申請國外學校」　內華達大學副教授出手！網：超珍貴

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

堰塞湖元凶「山體崩塌403公尺」　最新空拍揭地形劇變

韓YTR金針菇回台　奔花蓮救災「給鏟子超人5提醒」：先保護好自己

部桃醫院推可攜式「小奶瓶」幫浦　讓化療患者治療不中斷

白髮婦「為何固執爭搶1位子」　社工曝背後原因：不是她可以控制的

飛踢男怒踹婦人「最大受益者是它」！網猛cue三宅一生：要給代言費

IG爆災情！「貼文文字全不見」一票苦主+1：刪掉重下載還是一樣

載滿救援裝備「刺青男騎菜籃車」奔花蓮！追焦帥照曝　感動1.5萬人

政大挺師生當「鏟子超人」　10月底前提供保險及交通補助

「台灣唯一炫富」卻不討人厭　網點名吊車大王！原因曝光：真的頂

鏟子超人「若想申請國外學校」　內華達大學副教授出手！網：超珍貴

捷運鬧事婦曝堅持坐優先席理由　年輕人嗆「憑什麼讓妳」惹怒她

劉建超傳被帶走　劉海星接中共中聯部長

快訊／台股收盤大漲162.37點　台積電漲20元至1325

紫毛衣＋紫長褲就可以「很法國」　張榕容穿ba＆sh用靴子打破溫柔

昌狗仔受害者名單再+1？　林楚茵：郭台銘總統大選期間也遭跟監

趙露思拍戲出包畫面瘋傳！「胸前黏根長條物」　連拍好幾幕沒發現

陸長假民眾自駕去青海　杭州出發開14小時一看：才到合肥

黑松攜臺大、順天堂簽食養方產品開發MOU　跨領域開發產品

周杰倫「周遊記3」嘉賓超狂！　突鬆口「新專輯進度」粉嗨炸

美台關係陷困境！台灣恐重啟核武討論　專家曝「最務實」是這招

【鏟子超人大軍】湧進花蓮光復災區！震撼空拍畫面曝

生活熱門新聞

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

可能有新颱風！　變天時間曝

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

白髮婦捷運逼讓座遭踹　律師曝風險高

台人體內塑化劑比歐美高7倍！醫點名10大陷阱

超猛正妹志工「一次搬4箱物資」！身分竟是金牌國手

百萬YouTube低調在花蓮救災　他感動：沒在停

護理師轉戰台積電！她驚見同學遊歐、開賓士

更多熱門

相關新聞

光復救出結泥龜　沖完澡優閒散步

光復救出結泥龜　沖完澡優閒散步

花蓮光復救災持續進行中，許多動物也受困在泥巴中急需救援，花蓮「快樂狗寵物民宿」在9月30日救出了一隻巨大的蘇卡達象龜，剛從車上下來的牠滿身都是乾掉的泥土，但精神似乎不錯，洗完澡後也滿血復活在草地上悠閒散步。

「台灣唯一炫富」卻不討人厭　網點名吊車大王！原因曝光

「台灣唯一炫富」卻不討人厭　網點名吊車大王！原因曝光

花蓮民宿被討住宿、休息　老闆嘆：真的難過

花蓮民宿被討住宿、休息　老闆嘆：真的難過

鏟子超人「若想申請國外學校」　內華達大學副教授出手了

鏟子超人「若想申請國外學校」　內華達大學副教授出手了

鏟子超人首日上工被割出4cm傷口

鏟子超人首日上工被割出4cm傷口

關鍵字：

花蓮堰塞湖救災刺青志工

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

可能有新颱風！　變天時間曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

更多

最夯影音

更多
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面