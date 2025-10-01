鄭麗文拜會王金平獲肯定！　「院長手寫3期許」曝光

▲鄭麗文拜會王金平。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文，下同）

國民黨主席選舉將在10月18日改選，候選人之一的前立委鄭麗文今(1日)透露昨天已拜會前立法院長王金平，她提到王金平手寫3點提醒和期許親自交給她，包括「以民為主」、「改造內部文化，創造新氣象」、「和氣致祥，團結台灣」，鄭麗文強調，王金平院長很肯定她的論述能力和戰鬥力是當前國民黨最需要的，自己對於這份期許，定將銘記於心，絕對不會辜負，未來一定全力以赴，為黨為民，付出奉獻。

鄭麗文貼出與王金平合照表示，在決定參選黨主席之前曾兩次向王院長報告並請益，昨日自己再次為黨主席的選舉專程去拜訪最敬重的長輩王金平院長。一如往昔，院長非常細心貼心的關心選情，也提供了非常寶貴的意見，自己受益良多，收穫滿滿。

鄭麗文表示，王金平院長一直念茲在茲的是兩岸和平、國家發展和社會和諧，也因此對國民黨的未來和黨主席的責任有非常深刻的期許。為此，院長慎重其事地事先手寫了3點提醒和期許親自交給她。

鄭麗文指出，第一，以民為主，當家的非為民做主，不像現在，大家都為人民做主，做主的是人民。人民做主、我們做事」，院長表示，台灣今天問題的根源，就是出自主政者背離民主，處處要用自己的意志強加於人民，替人民作主，忘記了人民才是主人，民主應該是人民當家作主，我們從政者是為人民服務，為人民做事，國民黨也要時時刻刻記得我們是為人民服務，為人民做事。

鄭麗文指出，第二，為何多年來國民黨都走衰勢，要檢討國民黨自己文化出問題以致人民不能接受，故國民黨新主席要改造內部文化，創造新氣象，以符人民期待。

鄭麗文說，王金平院長語重心長地說，國民黨要虛心地自我檢討，並高度期許麗文用「新思維、新氣象和新作風」同時結合資深前輩們的輔助，讓本黨重新得到全民的支持，再創國民黨的新榮耀。

鄭麗文提到，第三，肯定論述能力、戰鬥能力，但別忘當主席之後，要為全民服務，並團結社會全民，所以要「和氣致祥」。

鄭麗文說，王金平院長很肯定她的論述能力和戰鬥力是當前國民黨最需要的。同時，院長也提醒「和氣致祥」，未來當了主席之後，不但要團結全黨，更要以團結全台灣為念。

鄭麗文說，王金平院長不斷強調，台灣內部不能再繼續撕裂對立下去，國民黨要團結台灣，才能成功推動兩岸和平，不論是台灣內部，抑或是兩岸都要「和氣致祥」，才是人民之福！

最後，鄭麗文強調，王金平院長的用心和高度，讓她深受感動並感覺肩上的責任特別重大。自己除了由衷感謝王院長一路以來的提攜與支持，對於院長的這份期許，定將深深銘記於心，絕對不會辜負院長這份心意，未來一定夙夜匪懈，全力以赴，為黨為民，付出奉獻！