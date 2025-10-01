　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

還有災民沒領到！花蓮縣府便當卻放到臭酸　鍾沛君：有誰餓死嗎？

▲台北市議員鍾沛君質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員鍾沛君。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，大批「鏟子超人」湧入受災地協助清理環境，也有義煮團提供現場免費便當。不過義煮團指控，遭花蓮縣政府一直卡運送，導致便當短缺。花蓮縣政府則另外向團膳業者大量採購2萬5000個便當，但仍有鄰長痛陳搶不到便當、只能讓長輩吃饅頭。對於便當之亂，國民黨台北市議員鍾沛君昨（30日）表示，可以繼續爭執1萬多個便當浪費掉多可惜，縣府怎麼沒有把便當送到人民手中？「但我就問一句，不管是災民或志工，有哪一個人因為沒吃便當餓死嗎？」

對於便當之亂，花蓮縣政府則是29日首度列席光復鄉中央協調所聯合會議，表明已訂購2.5萬份便當提供志工，絕大多數是縣府採購。但災民要領餐卻被要求掛「識別證」，許多災民、志工不曉得去哪裡領，該制度下更導致物資發不完被丟掉，但仍有許多民眾遲遲領不到便當，大同村鄰長也在社群平台求助，村裡6、70位老人連續三天只能靠包子、饅頭果腹，行動不便的長者遲遲領不到便當，「社會局只會叫我們吃饅頭，已經吃三天了」，求助電話打到縣府單位，卻被要求「不要再打了」。

花蓮縣府回應，為確保物資能被妥善運用，因此在收容所內設置災民識別證機制。其他民眾若有需要，可至台糖後方物資站領取，並到交通不便的地方進行巡迴物資發放。農業部則協調花東農會出動「田媽媽」，每天準備超過二千個便當定點發送，並組機車車隊發送給獨居、行動不便的災民。

對於便當之亂，鍾沛君昨在政論節目「新聞面對面」中表示，「花蓮縣政府做了什麼、民眾滿不滿意，不需要由我來說服大家，花蓮縣民自然會在下次選舉用選票告訴大家，就像大罷免的時候，每一個攝影棚不管是綠的還是非藍的都喊得震天響，最後選民用選票告訴社會他們的答案，這很清楚」。

鍾沛君強調，至於便當部分，大家可以繼續爭執1萬多個便當浪費掉多可惜，縣府怎麼樣沒有把便當送到人民手中，「但我就問一句，目前為止，不管是災民或志工，有哪一個人因為沒吃便當餓死嗎？」

對此，綠委吳思瑤受訪時表示，國民黨從政人員這樣的發言，實在傷透災區人民的心，有沒有同理心是從政者基本要件，國民黨人沒有認真投入救災就算了，還說這些話傷害災民的心。

吳思瑤質疑，大家都想知道，明明有義煮團強大陣容願意替災民提供好的膳食，為什麼花蓮縣府要捨近求遠、花費公帑採購便當？這要請花蓮縣府講清楚，為什麼要無視志工的善心，刻意支用公家預算採購便當，連簡單飲食問題都沒辦法解決，花蓮縣府執行力真的值得商榷。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

揭賴清德民調止跌回升原因　沈富雄：國民黨給了2個救生圈

揭賴清德民調止跌回升原因　沈富雄：國民黨給了2個救生圈

《美麗島電子報》近日公布「9月國政民調」，總統賴清德施政滿意度上升4.5個百分點來到35.5%，止住連5個月的下滑。對此，前立委沈富雄今(1日)分析，國民黨給了賴清德「2個救生圈」，這2個救生圈分別是「黨主席選舉」、「立法院黨團表現」。他直言，國民黨內部的喜好跟社會落差太大，黨團在罷免後馬腳也露了出來，未獲得社會普遍認同，中間選民決定回頭挺賴清德。

鏟子超人首日上工被割出5cm傷口

鏟子超人首日上工被割出5cm傷口

內政部：垂直避難非新創避難方法

內政部：垂直避難非新創避難方法

義賣寶可夢卡　海神余純安為花蓮賑災

義賣寶可夢卡　海神余純安為花蓮賑災

花蓮光復志工湧入　到災區可找「7村長」

花蓮光復志工湧入　到災區可找「7村長」

關鍵字：

花蓮傅崐萁鍾沛君徐榛蔚國民黨

