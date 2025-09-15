高雄發錢囉！57萬人符合資格「最高領1萬」　10/15記得刷帳戶

▲高雄發敬老禮金了！10月15日記得刷帳戶。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者許宥孺／高雄報導

發錢了！高雄市114年重陽敬老禮金將於10月15日發放入帳，依年齡、資格分別有3種發放標準，最低能領1500元，100歲以上人瑞則能領最高1萬元，統計有超過57萬名長輩能領到禮金。

根據左營區公所公告重陽節敬老禮金發放資格，對象為民國114年12月31日(含)前年滿65歲、原住民年滿55歲者，於114年6月30日前即設籍高雄市，且於9月29日前持續在籍。

發放標準分為3種，55-64歲原住民及65歲以上未滿90歲者，每人新臺幣1500元；90歲以上未滿100歲者，每人新臺幣5000元；100歲以上者，每人新臺幣1萬元。

區公所指出，今年發放時間為10月15日起，有提供郵局或地區農會匯款帳戶給區公所或社會局的長輩，禮金會直接撥入帳戶；逾期未領取者，11月1日至12月31日可至高雄市設會局9樓老人福利科補領，期限截止後不再補發。

社會局證實區公所率先透露的發放時間、資訊無誤，並指出重陽節敬老禮金採專人送達，以及郵局或地區農會轉帳2種領取方式。因郵局及地區農會為高雄長輩最普及使用的金融機構，若長輩無郵局或地區農會帳戶，由區公所派專人親送，百歲以上人瑞一律由社會局派專人致贈及慰問。今年預計有57萬5086人可領取。

社會局統計，去年（113年）符合高雄市重陽禮金發放人數為 55萬2846人，實際發放54萬7739人，未領人數為5107人。未領原因包含旅居國外、人籍不一、失蹤人口或自願放棄領取等，本局已在規劃開放銀行轉帳，包含民眾帳戶登錄系統建置。