中國房市唱「經濟光明論」　仲介倡議「不唱衰」

▲中國房市近年表現低迷。（圖／CFP）



文／中央社

中國房地產傳統銷售旺季「金九銀十」到來，北京房地產仲介行業協會倡議，不唱衰、不做空市場，不得發布誇大房地產市場風險或製造市場恐慌言論，不以「房價大跌」博取關注。

北京房地產中介（仲介）行業協會官網29日發布「關於規範房地產經紀行為、助力市場健康發展的倡議」，提出4大項、共計10條倡議。該文開頭提及，房地產市場處於止跌回穩關鍵階段，房仲服務、市場訊息與房市穩定息息相關。

倡議第1項為「秉持正確輿論導向、客觀全面披露市場訊息」，內容包括不唱衰、不做空市場，不得發布、傳播誇大房地產市場風險或製造市場恐慌的言論，應該客觀地、理性地解讀市場資料。

該項另也提及，必須真實反映市場訊息，不得故意選取存在明顯缺點的低價房源做為市場代表性案例，避免以偏概全、以點帶面片面解讀市場行情；杜絕「標題黨」，不以「房價大跌」、「暴跌」等詞彙博取關注。

其他倡議內容為，禁止虛假帶看與引誘業主低價掛牌、禁止惡意施加業主降價壓力、不得故意壓低報價擾亂市場秩序、服務收費標準化、不得透過返還佣金等方式展開不正當競爭、依據房地產經紀服務內容和品質合理、確定收費標準等。

中國房地產業迎來「金九銀十」，由於9月、10月恰有連假，民眾外出看房意願較強烈，房地產成交機率也有機會拉高，房地產開發商、房仲業者多會在這段期間推出促銷措施或活動，試圖激發市場活力。

中國房地產市場持續低迷，拖累經濟成長。亞洲開發銀行（ADB）30日釋出「2025年亞洲發展展望（9月版）」，預測中國今年經濟成長率4.7%，明年將放緩至4.3%，歸咎於房地產市場疲弱、消費信心不振、外部貿易環境惡化等問題。