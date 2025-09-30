　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

輝達總部卡關！　李四川重申「蓋完移轉、解約還地」2方案待新壽決定

▲▼台北市副市長李四川回應內政部回函「北士科地上權轉移案」。（圖／記者黃國霖攝）

▲台北市副市長李四川。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

輝達（NVIDIA）選定台北市的北投士林科技園區T17、T18基地作為海外總部據點，但至今仍卡關未有進一步推展。新光人壽與輝達共同簽署的合作意向書（MOU）在今（30日）到期，也就是雙方的協商仍陷瓶頸。對此，台北市副市長李四川說，台北市的立場仍是2方案給新壽，一是新壽履約蓋完後移交給輝達，另一種則是新壽和市府解約還地，但市府至今尚未收到新壽正式來文提及具體解約條件。

輝達創辦人黃仁勳今年5月19日來台演講時，在台北市長蔣萬安面前宣布海外總部「星艦」選址落腳台北市「北投士林」，後經證實就是由新壽持有地上權的T17、T18基地。

但雙方經過長時間審視3大解決方案全部卡關，據了解，新壽等待輝達進一步回應，也希望北市府能站出來居間協調。新壽與輝達之間的MOU僅具合作意向，並無法律效益，若無法及時延長或達成共識，恐讓此計劃生變。

台北市副市長李四川說，MOU是新壽、輝達兩方簽的，到期之後要延長還是重訂由他們決定。李強調，原則上台北市政府該的立場沒有變，還是以兩個方案為主，第一就是新壽按照合約把總部蓋好之後給輝達；第二，新壽跟市府合意解約，合意解約完後設定地上權給輝達，「新壽到現在都沒有給市府答案」。

李四川說，新壽與北市府有談過1、2次，市府也告知這2種解決方案；李透露，距離上一次新壽來函市府商討已經過去一個多月，但新壽從來沒有正式公文告訴北市府想要合意解約或是解約要什麼條件，「市府從頭到尾答案都是一樣，看新壽做什麼決定，那時候表達的狀況就是提供這兩個方案」。

09/29 全台詐欺最新數據

