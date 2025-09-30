輝達新壽北士科土地解方3劇本全卡關　傳新壽喊價140億解約金

▲輝達海外總部選定北士科的T17、18基地，但土地問題至今未解。（圖／記者項瀚攝）



記者陳家祥／台北報導

輝達（NVIDIA）選定北投士林科技園區T17、T18基地作為海外總部據點，但至今仍卡關未有進一步推展。如今，新光人壽與輝達共同簽署的合作意向書（MOU）今（30日）到期，但雙方的合作方案仍未有共識，希望北市府居間協調。北市議員洪健益表示，這齣戲最後會是大和解還是謝謝再聯絡？台灣半導體地圖，若因此破局， 蔣萬安市長就是歷史罪人，據悉，新壽開價140億解約，市府心裡盤算 40 億，差了整整一個「台北大巨蛋」。

「輝達總部落腳台北可能有變數？蔣萬安執行力太低落，必須向產業界好好交代。」北市議員許淑華說，原定由新光集團與輝達、北市府合作興建企業總部的北投士林科技園區T17、T18基地，其實企業的初始合作意向書（MOU）已經在今天到期，但對於怎麼處理地上權、以及如何動工興建廠房，目前都還沒有共識。

許淑華認為，輝達投資台北不只是帶動科技產業發展進步，更關係到台灣「矽盾」在全球競爭中的佈局與戰略。是台北城市發展的重大項目。她指出，蔣萬安每次提到輝達，就往自己臉上貼金，但實際的總部建設進度卻停滯不前，「我呼籲北市府盡快幫助企業協調，依法整合各方需求，讓輝達總部早日成真」。

議員洪健益則說，這齣戲最後會是大和解還是謝謝再聯絡？台灣半導體地圖，可能因此破局， 蔣萬安市長就是歷史罪人。想要解約？新壽開價 140 億，市府心裡盤算 40 億，差了整整一個「台北大巨蛋」，蔣還在自我感覺良好，講得好像「只要我們積極爭取，老友就會留下」，結果對天價解約金束手無策，簡直就是國際級笑話，丟臉。