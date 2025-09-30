馬太鞍溪堤防「數百kg肉粽」被洪水沖走　災民：你看有多可怕

▲馬太鞍溪破口上游約1km處，有消波塊被沖進農田旁溝渠。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅、陳以昇／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流已釀18死，目前仍有6人失聯，破口上游約1公里處的農田情況雖不像重災區滿地泥土，但仍可見「洪水威力」。有災民指著「肉粽（消波塊）」說，消波塊原本在堤防上，這次被水沖下，甚至有消波塊直接被沖進農田跟產業道路中間的溝渠，可見威力非常大。

《ETtoday新聞雲》今日由大馬村進入光復堤防邊，該處位於被沖斷的馬太鞍溪橋與破口中間，因為地勢相對高，洪水才沒大量灌入，但堤防邊可見「洪水蹤跡」。災民指著一整排消波塊說，「那排消波塊原本不在這個位置，是被水沖到那邊的！你看有多可怕。」

▲▼靠近馬太鞍溪的產業道路滿天泥沙。（圖／記者許權毅攝）



記者再徒步進入，發現一顆數百公斤的消波塊，甚至從堤防邊，沖到裡頭農田邊的溝渠，兩旁的農田、農作物，都被泥水沖過，上頭佈滿灰白色泥沙，作物全毀。

沿著堤防往下走約300公尺，就可以看見有部分堤防已經被沖垮，遠處約1公里處，便是造成光復市區重災的破口，現場大型機具從產業道路不停歇進出，正在緊急搶修中，進行短期加固作業，第一道防線得先守住。

▲▼馬太鞍溪破口處緊急加固中。（圖／記者許權毅攝）

