收假第1天車站仍爆滿！碩士正妹請假救災　阿姨憶921差別：很感動

記者許權毅、黃資真／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，適逢連假期間，許多「鏟子超人」都特地前來幫忙，雖然今（30日）假期結束，光復車站仍擠滿了特地請假幫忙的超人們，還有70多歲的阿姨們也來協助，與年輕人們一起捲袖鏟土。

▲連假收假第一天，光復車站依舊擠滿了「鏟子超人」。（圖／記者許權毅攝，下同）



今天是收假第一天，但光復車站每班區間車幾乎依舊載滿了人，只要一出站就有鏟子超人交接雨鞋處，隨後就接受分配，也有人選擇自行行走或是車子接送。

吳姓健身教練跟成大碩士生的黃姓女友今天已是第2天上工，黃同學跟老師請假表示要來災區幫忙，老師聽完理由也予以准假，昨天主要幫忙整理物資、照顧被救援的貓貓狗狗，今天則是準備到Threads上有人召集的義煮團協助切菜，2人都希望為災區盡上一份心力。

▲一對情侶今天特地請假上班上課，來光復幫忙。



另外一對從台北跟羅東到光復幫忙的70多歲莊姓、王姓阿姨，也是連續2天來幫忙，阿姨強調自己可是「壯世代」，跟著大家一起鏟土，被問及會不會很累。阿姨嘆說並不會，反倒是看著花蓮的狀況令她心疼不已。過去她曾在921大地震時去救災，當時大部分都是年長者，但這次卻有許多年輕人來，昨天跟其他志工聊時，發現其中一個朋友在921才1歲，現在卻一起在救災，相當感動。

▲2位阿姨今天也是第二天來幫忙，直言看到很多年輕人主動幫忙很感動。