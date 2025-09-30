遭質疑「有去花蓮義煮嗎？」　名廚高EQ回覆：抱歉我王X蛋

▲災民在志工國軍的全力投入下，展開災後清理重建的工作。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情慘重，全台各地救援隊與物資陸續進駐災區，許多民眾更自發前往清淤泥。「廚師漢克」29日表示，他被陌生網友質問，「請問你這次有去花蓮賑災或是義煮嗎？」聽到他說沒有、有工作安排仍直呼，「你就是個騙人的網紅，都不知道要回饋社會」，讓一眾網友都看傻。

廚師漢克在粉專貼出一段對話，他收到陌生人傳訊息「廚師你好，請問你這次有去花蓮賑災或是義煮嗎？」他回答沒有、因為有工作安排之後，卻被連續質問「你為什麼沒去，我看到好多廚師跟好多餐飲業的人都去了」、「可是那些廚師跟那些餐飲業的人就沒有工作安排嗎，他們還不是都去了，為什麼你沒去？！」「你有嘗試排除萬難嗎，你有嘗試跟你訂下工作的人溝通嗎，說不定他們可以理解你為了要賑災義煮而改期啊！」

對方甚至還說，「身為一個有影響力的網紅廚師，你得有些社會責任的自覺好嗎，不要遇到台灣有難時就裝傻裝忙，你那麼多同行的都義無反顧的去賑災了，不覺得你很愧對台灣嗎，平時只知道開團購賺我們的錢！」還怒喊自己根本沒有沒有追蹤漢克，之後也不會追蹤，還要跟身邊的朋友說都不要追蹤。

可當漢克反問「那請問你有去花蓮賑災或是義煮嗎？」對方卻說「我跟你不一樣，我是有工作的人，我沒辦法隨便請假，我不是你們這些無所事事只知道上網騙粉絲錢的網紅！」最後還說「 你就是個騙人的網紅，都不知道要回饋社會，你不要再跟我說話了！」並將他封鎖。

這讓漢克很無奈，「抱歉啊！我是個無情無義的王八蛋廚師，我沒有排除萬難去花蓮義煮賑災真是糟糕至極了。」並強調他不認為自己是網紅廚師，只是活在真實社會裡的人，「有沒有盡到我該有的責任，應該由在真實世界中認識我，跟我接觸過的人來講，才有公信力」，不是連樣貌與聲音都不知道的奇怪陌生人定義。

看到貼文後，網友們紛紛傻眼，「為什麼臉書沒有問號符號可以按」、「想道德綁架誰呀…沒品！自己都做不了的事，憑什麼出嘴就自以為正義凜然」、「非常標準的嚴以待人寬以待己」、「您真有耐心，還跟他回話那麼久」、「通常會這樣講的基本上都做不到，不用太在意。」