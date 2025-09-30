　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遭質疑「有去花蓮義煮嗎？」　名廚高EQ回覆：抱歉我王X蛋

▲▼花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤災變第五天，災民在志工國軍的全力投入下，展開災後清理重建的工作。（圖／記者湯興漢攝）

▲災民在志工國軍的全力投入下，展開災後清理重建的工作。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情慘重，全台各地救援隊與物資陸續進駐災區，許多民眾更自發前往清淤泥。「廚師漢克」29日表示，他被陌生網友質問，「請問你這次有去花蓮賑災或是義煮嗎？」聽到他說沒有、有工作安排仍直呼，「你就是個騙人的網紅，都不知道要回饋社會」，讓一眾網友都看傻。

廚師漢克在粉專貼出一段對話，他收到陌生人傳訊息「廚師你好，請問你這次有去花蓮賑災或是義煮嗎？」他回答沒有、因為有工作安排之後，卻被連續質問「你為什麼沒去，我看到好多廚師跟好多餐飲業的人都去了」、「可是那些廚師跟那些餐飲業的人就沒有工作安排嗎，他們還不是都去了，為什麼你沒去？！」「你有嘗試排除萬難嗎，你有嘗試跟你訂下工作的人溝通嗎，說不定他們可以理解你為了要賑災義煮而改期啊！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對方甚至還說，「身為一個有影響力的網紅廚師，你得有些社會責任的自覺好嗎，不要遇到台灣有難時就裝傻裝忙，你那麼多同行的都義無反顧的去賑災了，不覺得你很愧對台灣嗎，平時只知道開團購賺我們的錢！」還怒喊自己根本沒有沒有追蹤漢克，之後也不會追蹤，還要跟身邊的朋友說都不要追蹤。

可當漢克反問「那請問你有去花蓮賑災或是義煮嗎？」對方卻說「我跟你不一樣，我是有工作的人，我沒辦法隨便請假，我不是你們這些無所事事只知道上網騙粉絲錢的網紅！」最後還說「 你就是個騙人的網紅，都不知道要回饋社會，你不要再跟我說話了！」並將他封鎖。

這讓漢克很無奈，「抱歉啊！我是個無情無義的王八蛋廚師，我沒有排除萬難去花蓮義煮賑災真是糟糕至極了。」並強調他不認為自己是網紅廚師，只是活在真實社會裡的人，「有沒有盡到我該有的責任，應該由在真實世界中認識我，跟我接觸過的人來講，才有公信力」，不是連樣貌與聲音都不知道的奇怪陌生人定義。

看到貼文後，網友們紛紛傻眼，「為什麼臉書沒有問號符號可以按」、「想道德綁架誰呀…沒品！自己都做不了的事，憑什麼出嘴就自以為正義凜然」、「非常標準的嚴以待人寬以待己」、「您真有耐心，還跟他回話那麼久」、「通常會這樣講的基本上都做不到，不用太在意。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／應曉薇一下車「又跟愛女親嘴」！
獨／沒淹死也等枯死！破口前1km守住　農民嘆：否則光復全沒了
遭質疑「有去花蓮義煮嗎？」　名廚高EQ回覆：抱歉我王X蛋
快訊／高虹安涉貪一審判刑7年4月　二審今辯結12月16日宣判
38歲女搭捷運暈倒「三條冠狀動脈全塞」　醫示警：心肌梗塞年輕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座10月運勢！　天秤留意情緒起伏　雙魚感情運爆發

快訊／北市內湖熱飆38.5度　6縣市「高溫警示」

「台灣超人」馳援光復累趴車廂　何其有幸並肩清掃家園

義美小泡芙「紅白包裝」有玄機　官方揭真相：真的有差

夏普捐贈空氣淨機與電風扇家電物資100萬　助樺加沙風災災民重建生活

遭質疑「有去花蓮義煮嗎？」　名廚高EQ回覆：抱歉我王X蛋

振宇五金調1500台高壓清洗機送花蓮　網讚：拼老命在救人

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」　曾拿雨傘敲孕婦

小米Pad mini開賣！他曝手感好但「1處尷尬」：看了不舒服

讓光復成為動詞！我沒救人　是龍眼樹救的

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

12星座10月運勢！　天秤留意情緒起伏　雙魚感情運爆發

快訊／北市內湖熱飆38.5度　6縣市「高溫警示」

「台灣超人」馳援光復累趴車廂　何其有幸並肩清掃家園

義美小泡芙「紅白包裝」有玄機　官方揭真相：真的有差

夏普捐贈空氣淨機與電風扇家電物資100萬　助樺加沙風災災民重建生活

遭質疑「有去花蓮義煮嗎？」　名廚高EQ回覆：抱歉我王X蛋

振宇五金調1500台高壓清洗機送花蓮　網讚：拼老命在救人

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」　曾拿雨傘敲孕婦

小米Pad mini開賣！他曝手感好但「1處尷尬」：看了不舒服

讓光復成為動詞！我沒救人　是龍眼樹救的

12星座10月運勢！　天秤留意情緒起伏　雙魚感情運爆發

公館圓環通車首個上班日！　陳學聖秀影片大讚「很好開」

EVOASIS攜手臺南市府啟動快充站建置　首批6站18槍180kW上線

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

快訊／北市內湖熱飆38.5度　6縣市「高溫警示」

《排球少年》影山飛雄聲優結婚！石川界人情定大4歲內田真禮…網狂賀

換季爛臉妝不貼？簡化程序、避免美白酸類都關鍵

「台灣超人」馳援光復累趴車廂　何其有幸並肩清掃家園

快訊／應曉薇再出庭！一下車「又跟愛女親嘴」　北院前上演母女情深

義美小泡芙「紅白包裝」有玄機　官方揭真相：真的有差

【影片打臉】縣府稱徐榛蔚助民眾脫困...被拍到「轉頭就走」

生活熱門新聞

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

午後變天！　今「雨最大」地區曝

新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

光復鄉18死真相！　洪災前後「通報紀錄」還原

泥堆到小腿肚！啦啦隊女神當志工「全身泥濘照曝」

可能有雙颱！　最新預測曝

花蓮阿姨狂塞錢　鏟子超人幽默回1句！全場笑翻

借怪手救援「每天砸30萬」突被要通行證　她氣哭

更多熱門

相關新聞

OnlyFans辣模捲分屍案　歌手男友遭毒梟肢解

OnlyFans辣模捲分屍案　歌手男友遭毒梟肢解

墨西哥驚傳駭人聽聞的分屍命案！兩名來自哥倫比亞的男歌手日前在墨西哥遭到販毒集團殘忍虐殺，遺體被發現時已遭肢解成塊。令人震驚的是，當地警方隨後逮捕了擁有14萬人追蹤的OnlyFans辣模米勒（Angie Miller），因為她正是其中一名死者的女友，傳出她可能掌握了兩名死者失蹤前的關鍵行蹤。

Ryu揚言提告！遭女畫家控「毆打掐脖」認有動手

Ryu揚言提告！遭女畫家控「毆打掐脖」認有動手

日本人在名古屋幫花蓮募款！影片暖哭

日本人在名古屋幫花蓮募款！影片暖哭

波特王揪「一台遊覽車」赴花蓮救災

波特王揪「一台遊覽車」赴花蓮救災

粉紅超跑三神合體南投　信眾迎駕兼送暖花蓮

粉紅超跑三神合體南投　信眾迎駕兼送暖花蓮

關鍵字：

廚師漢克義煮賑災網紅

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

孫德榮收于朦朧魂魄

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

午後變天！　今「雨最大」地區曝

罹難者頭七公祭！徐榛蔚上香哭了　家屬怒吼

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面