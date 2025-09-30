OnlyFans辣模捲分屍案！　歌手男友遭毒梟「折磨至死」後肢解

▲OnlyFans辣模米勒涉入男友遭分屍的案件遭逮。（圖／翻攝自Instagram）



記者張方瑀／綜合報導

墨西哥驚傳駭人聽聞的分屍命案！兩名來自哥倫比亞的男歌手日前在墨西哥遭到販毒集團殘忍虐殺，遺體被發現時已遭肢解成塊。令人震驚的是，當地警方隨後逮捕了擁有14萬人追蹤的OnlyFans辣模米勒（Angie Miller），因為她正是其中一名死者的女友，傳出她可能掌握了兩名死者失蹤前的關鍵行蹤。

根據《紐約郵報》報導，這起命案的兩名死者分別是現年31歲的薩拉查（Bayron Salazar）與35歲的雷莫斯（Jorge Luis Herrera Lemos）。他們在16日表演結束後失蹤，直到22日，兩人的遺體才在墨西哥城（Mexico City）郊區的科科蒂特蘭（Cocotitlan）被發現。

▲31歲的薩拉查遭毒梟殺害肢解。（圖／翻攝自Instagram）



檢察官表示，兩人在遇害前曾遭受酷刑折磨，遺體被發現時已經遭到肢解成塊。更令人毛骨悚然的是，除了兩人以外，在同一個地點還發現了另外三具遺體。

警方在現場還找到了一張留給受害者的毒梟訊息，署名者是當地臭名昭著的犯罪集團「米卻肯家族」（La Familia Michoacana）；該犯罪組織是美國政府點名的6大外國恐怖組織之一。

OnlyFans辣模遭捕 傳涉掌握行蹤

《NewsX》報導指出，米勒雖然未被明確指出涉案手法，但身為薩拉查的女友，她是少數知道兩名死者最後行蹤的人。薩拉查的經紀人加列戈（Juan Camilo Gallego）則向哥倫比亞電台《Noticias Caracol》表示，他與兩人住在同一間飯店，沒多久就失去聯繫。

▲米勒在Instagram擁有逾14萬粉絲，TikTok也有數千追隨者。（圖／翻攝自Instagram）



米勒在Instagram擁有逾14萬粉絲，TikTok也有數千追隨者，經常與名人同框亮相於墨西哥電視節目。她除了經營成人內容帳號，也販售私密部位複製模型，每件售價約220美元（約新台幣7200元），據稱已有超過1000件售出。

當地媒體指出，米勒目前已被釋放，案件仍在調查。

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）則在X發文，將起命案歸咎於美國在拉丁美洲推行的「禁毒戰爭」（war on drugs）。他痛批這項政策愚蠢且助長了國際黑手黨的勢力，強調更多年輕人死於這種反毒政策，「它根本不是反販毒政策。」