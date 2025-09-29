名古屋街頭日本人「排排站」募款助花蓮　台網友看影片感動暖哭

▲名古屋車站門口有日本民眾幫花蓮募款。（圖／網友kaigo_foo_d提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



發稿：9/28 23:27

更新：9/29 07:38（新增活動發起背景）

記者董美琪／綜合報導

台日友好揪甘心！花蓮光復鄉災情，讓來自各地的志工紛紛挺身而出協助清淤，成為災區最溫暖的風景。沒想到，這股暖心的力量竟延伸到海外，日本名古屋車站門口出現一群日本人拿著布條與紙牌，高喊捐款給台灣的募款活動，讓許多台灣網友看了相當感動。

一位女網友在Threads分享影片，表示「名古屋車站門口居然有在幫花蓮募款，而且還收台幣（玩到最後一天沒日幣了只能捐台幣）」。她補充，雖然不確定這活動是否由當地台灣人或相關團體發起，但在異國仍能看到有人關心台灣，讓她很感動。

原po也提醒，「希望大家不論在哪裡，有錢出錢，有力出力，沒有也沒關係，默默祝福就好」，並呼籲大家一起為花蓮災民祈福，順利度過難關。

一位熱心網友揭曉，原來活動是「日台青年交流會」的代表加藤秀彥先生發起。影片中穿西裝的幾位是名古屋市議會的議員們，以及台日議員聯盟的會長。加藤先生認為台灣是日本的好鄰居，也是珍惜的朋友，因此發起這場街頭募款活動來支援花蓮。

台灣網友對此反應熱烈，留言滿滿感謝與讚嘆，「我就問日本人！你們到底要記多久，讓人很感動又很歹勢，阿里嘎豆！！！！！」「日本人真的太有心了，謝謝日本」「名古屋很哈台味，到處都是台灣風，愛名古屋，台灣加油」「台日友好，謝謝日本一直惦記著台灣」。影片不僅展現海外民眾對台灣的關心，也讓台灣人感受到國際間的善意與溫暖。