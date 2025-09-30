外交部組踩線團考察史瓦帝尼　看野生動物園區、推台史觀光合作

▲外交部亞西及非洲司副司長陳詠博。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

外交部亞西及非洲司副司長陳詠博今（30日）表示，外交部9月25日至10月2日邀請相關旅行業者組成觀光踩線團，赴史瓦帝尼王國考察當地自然及人文觀光環境，全團共17人，訪史期間除拜會觀光暨環境事務部長姆孔坦，亦參訪非洲傳統部落、考察開放式野生動物園區、當地手工藝文化、世界第二大巨石等景點，並與觀光局及當地旅行業者交流互動，深度考察史國旅遊潛力及推動台史觀光合作。

外交部今日上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾外交協調會執行長蕭光偉主持，並由外交部亞西及非洲司副司長陳詠博進行業務簡報。

針對我國觀光業者踩線團前往史瓦帝尼王國考察，探索並開發史國觀光資源，深化台史民間交流，陳詠博說明，外交部9月25日至10月2日邀請相關旅行業者組成觀光踩線團，赴史瓦帝尼王國考察當地自然及人文觀光環境，協助外交部推動「榮邦計畫」旗艦專案的「永續觀光」，並振興以及開發史國觀光市場。

陳詠博指出，此次觀光踩線團成員包括中華民國旅行同業公會全國聯合會代表以及9家旅行業者等，全團共17人，訪史期間除拜會觀光暨環境事務部長姆孔坦（Jane

Mkhonta-Simelane），亦參訪非洲傳統部落、考察開放式野生動物園區、當地手工藝文化、世界第二大巨石等景點，並與觀光局及當地旅行業者交流互動，深度考察史國旅遊潛力及推動台史觀光合作。

陳詠博表示，外交部希望借重旅行業者的專業及經驗，透過實地考察觀光資源、能量及潛力，評估後續能開發結合史國傳統節慶—例如橡樹果節、蘆葦節及勇士節等節慶及非洲五霸（Big Five）等亮點觀光行程，讓更多國人能看到史國之美。

陳詠博也說，台史建交57年以來，兩國合作關係緊密，外交部將續以「總合外交」政策理念積極推動「榮邦計畫」，與史國齊力深化在各領域合作，增進兩國情誼及人民福祉，共同促進經濟永續發展及穩定繁榮。