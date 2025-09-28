花東又是降雨熱區！氣象專家示警「恐有新颱風生成」　可能路徑曝

▲未來一周晴朗炎熱 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者閔文昱／綜合報導

受太平洋高壓影響，今（28）日起至下週，全台大多為多雲到晴的穩定天氣，白天炎熱，西半部高溫可達33至35度，東半部約31至32度，局部地區甚至出現38度極端高溫。不過。氣象專家警告，關島附近的「東風波動系統」正逐步西移，恐於10月2日至4日間發展為熱帶低壓甚至新颱風，路徑若偏北，將對花東地區造成威脅。

「天氣職人」吳聖宇指出，未來2至3天太平洋高壓中心將西推至台灣北方或西北方華東沿岸，使台灣持續受沉降作用影響，少雨炎熱的天氣可能延續整周。他分析，關島附近的系統預估將於下周四至六通過呂宋島、進入南海，若太平洋高壓偏強，路徑將偏南，台灣僅受外圍環流影響，迎風面地區如花東、恆春半島會出現局部降雨；但若系統偏北經巴士海峽西進，恐為目前仍在災後重建的花東地區帶來較大雨勢，需高度警戒。

▲關島東風波動蠢蠢欲動，新颱風恐在10月初生成。（圖／翻攝自Facebook／帳天氣職人-吳聖宇，下同）

中央氣象署預測，10月4日至5日南方熱帶擾動將使環境水氣增多，花東及恆春半島可能有短暫陣雨，其他地區為晴到多雲，午後仍有局部雷陣雨機會。吳聖宇提醒，雖預估新系統不若先前的強烈颱風「樺加沙」巨大，但花東地區地質鬆軟、河川飽和，稍有強降雨即可能引發土石流及淹水風險，民眾與防災單位需提前因應。

至於民眾關心的東北季風報到時間，吳聖宇表示，下周仍以偏南風為主，暫無冷空氣南下跡象，不過不排除中秋節後（10月6日至8日）首波東北季風可能南下，為北部及東北部帶來降溫與轉涼天氣，但仍須觀察熱帶擾動後續變化。另據氣象專家吳德榮觀察，未來一周北台高溫上看38度，紫外線多達危險級，提醒民眾注意防曬與避暑。

此外，氣象專家林得恩指出，依據歐美最新模式模擬，中秋節前後太平洋海域仍將活躍，至少還有1至2個颱風生成機會。雖目前路徑與影響程度仍存在高度不確定性，但整體熱帶活動頻繁，10月上旬仍應持續密切關注，尤其花東與南部沿海地區，須提早做好防颱準備。

▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）