狗仔案延燒　王義川嗆：黃國昌還是沒回答！任一事有關你就退政壇

▲民進黨立委王義川。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委王義川日前指控被跟監，民眾黨主席黃國昌牽涉其中，接著，《鏡報》26日報導黃身兼「狗仔頭」，長期透過公益組織「吹哨者保護協會」，籌組跟拍團隊，專門跟監政敵。黃昨（29日）透過直播回應此事，並反嗆全台灣最大狗仔集團是鏡傳媒在養，並反嗆王義川蠢。對此，王義川今（30日）嗆聲，黃國昌還是沒有回答他的5個問題，若任何一事跟黃有關，黃就退出政壇。

王義川今日上午受訪表示，黃國昌還是沒有回應問題，他問黃的題目很簡單，回答「是」或「不是」就好。第一，所有綠營政治人物跟拍都跟你無關？第二，王義川案子的4隻狗仔黃國昌通通不認識？跟他們都沒有討論案情？第三，凱思國際成立跟負責人黃國昌都不認識？第四，黃國昌身為政治人物，有沒有跟媒體合作？跟監政敵？第五，柯文哲所有被跟拍的影片、照片，黃國昌都是媒體揭露以後才知道？事先都沒有看過？

王義川說，「這五個事情請黃國昌出來講，請他承諾這些事情都跟他無關，如果有任何一個事情跟他有關，他事先知情，就退出政黨」。

而針對黃國昌昨直播說鏡傳媒是全台最大狗仔集團，並無針對是否養狗仔進行回應，王義川認為，民眾黨發言人吳怡萱的聲明證實黃國昌有請所謂的媒體或請記者進行反蒐證，這是他自己承認。

王義川表示，有些媒體揭露真相為主要的工作，因此對公眾人物進行拍攝，這是媒體的新聞自由，他沒有意見，但如果是政治人物跟媒體合作，透過記者身分跟拍、蒐集政敵資訊、打擊政敵，這就是很大的政治醜聞，黃國昌到現在還不敢回答這個問題，他要對個別媒體、記者協會批評是他的事，不要忘了政治人物跟媒體有合作、跟拍行為就是政治醜聞。

由於4名狗仔的辯護律師與黃國昌在時代力量時期為友好關係，黃國昌昨說「認識又怎樣」，王義川認為，黃國昌認不認識跟蹤他的4名狗仔、有沒有討論他的案情，如果討論完後黃國昌給了建議，代表黃跟他的案子密切相關，否則這4位狗仔怎麼會共同選擇跟黃國昌很熟悉，也在時代力量做過相關委員，並擔任相關服務處的法律服務顧問？「黃國昌這種題目你躲不掉」，搞成這樣很難看，這是很大的政治醜聞，問黃是或不是。

另針對前中央社記者謝幸恩是否與黃國昌認識，王義川表示，沒有意見，不知道他們關係到什麼程度、有無需要幫忙說話。