　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

狗仔案延燒　王義川嗆：黃國昌還是沒回答！任一事有關你就退政壇

▲▼民進黨立委王義川。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委王義川。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委王義川日前指控被跟監，民眾黨主席黃國昌牽涉其中，接著，《鏡報》26日報導黃身兼「狗仔頭」，長期透過公益組織「吹哨者保護協會」，籌組跟拍團隊，專門跟監政敵。黃昨（29日）透過直播回應此事，並反嗆全台灣最大狗仔集團是鏡傳媒在養，並反嗆王義川蠢。對此，王義川今（30日）嗆聲，黃國昌還是沒有回答他的5個問題，若任何一事跟黃有關，黃就退出政壇。

王義川今日上午受訪表示，黃國昌還是沒有回應問題，他問黃的題目很簡單，回答「是」或「不是」就好。第一，所有綠營政治人物跟拍都跟你無關？第二，王義川案子的4隻狗仔黃國昌通通不認識？跟他們都沒有討論案情？第三，凱思國際成立跟負責人黃國昌都不認識？第四，黃國昌身為政治人物，有沒有跟媒體合作？跟監政敵？第五，柯文哲所有被跟拍的影片、照片，黃國昌都是媒體揭露以後才知道？事先都沒有看過？

王義川說，「這五個事情請黃國昌出來講，請他承諾這些事情都跟他無關，如果有任何一個事情跟他有關，他事先知情，就退出政黨」。

而針對黃國昌昨直播說鏡傳媒是全台最大狗仔集團，並無針對是否養狗仔進行回應，王義川認為，民眾黨發言人吳怡萱的聲明證實黃國昌有請所謂的媒體或請記者進行反蒐證，這是他自己承認。

王義川表示，有些媒體揭露真相為主要的工作，因此對公眾人物進行拍攝，這是媒體的新聞自由，他沒有意見，但如果是政治人物跟媒體合作，透過記者身分跟拍、蒐集政敵資訊、打擊政敵，這就是很大的政治醜聞，黃國昌到現在還不敢回答這個問題，他要對個別媒體、記者協會批評是他的事，不要忘了政治人物跟媒體有合作、跟拍行為就是政治醜聞。

由於4名狗仔的辯護律師與黃國昌在時代力量時期為友好關係，黃國昌昨說「認識又怎樣」，王義川認為，黃國昌認不認識跟蹤他的4名狗仔、有沒有討論他的案情，如果討論完後黃國昌給了建議，代表黃跟他的案子密切相關，否則這4位狗仔怎麼會共同選擇跟黃國昌很熟悉，也在時代力量做過相關委員，並擔任相關服務處的法律服務顧問？「黃國昌這種題目你躲不掉」，搞成這樣很難看，這是很大的政治醜聞，問黃是或不是。

另針對前中央社記者謝幸恩是否與黃國昌認識，王義川表示，沒有意見，不知道他們關係到什麼程度、有無需要幫忙說話。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／徐榛蔚上香哭了　家屬怒吼：在前面擺拍
《菱傳媒》捲黃國昌狗仔集團案　今停止發稿！是否結束營運下午揭
收假第1天車站仍爆滿！碩士正妹請假救災
首談謝幸恩讚優秀記者　黃國昌：鏡傳媒對監督政府者發動抹黑攻擊
快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業
女兒守5天不敢離開！頭七終尋獲遺體　悲喊：爸爸回來了
快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆
快訊／金價飆漲！　再破新紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍放行115年總預算　傅崐萁籲卓榮泰：依法落實編列三讀法案預算

台外長首登「華沙安全論壇」　林佳龍：台灣準備好與歐洲共創繁榮

美農業部次長訪台　綠黨團：雙方項目互補樂見互利貿易

《菱傳媒》捲黃國昌狗仔集團案　今停止發稿！是否結束營運下午揭曉

鄭麗文親拜會！　李鴻源允諾：未來內政、外交有需要很樂意協助

揭謝幸恩「一人分飾兩角」鐵證　林楚茵轟：媒體人身分非這樣糟蹋

首談謝幸恩讚優秀記者　黃國昌：鏡傳媒對監督政府者發動抹黑攻擊

快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆鼓掌

狗仔案延燒　王義川嗆：黃國昌還是沒回答！任一事有關你就退政壇

公館圓環正改建後首上班日　蔣萬安7點視察讚「看起來算順暢」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

救災一半怪手開始搶球玩　靈活操縱救災不忘娛樂XD

藍放行115年總預算　傅崐萁籲卓榮泰：依法落實編列三讀法案預算

台外長首登「華沙安全論壇」　林佳龍：台灣準備好與歐洲共創繁榮

美農業部次長訪台　綠黨團：雙方項目互補樂見互利貿易

《菱傳媒》捲黃國昌狗仔集團案　今停止發稿！是否結束營運下午揭曉

鄭麗文親拜會！　李鴻源允諾：未來內政、外交有需要很樂意協助

揭謝幸恩「一人分飾兩角」鐵證　林楚茵轟：媒體人身分非這樣糟蹋

首談謝幸恩讚優秀記者　黃國昌：鏡傳媒對監督政府者發動抹黑攻擊

快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆鼓掌

狗仔案延燒　王義川嗆：黃國昌還是沒回答！任一事有關你就退政壇

公館圓環正改建後首上班日　蔣萬安7點視察讚「看起來算順暢」

台86線橋橔驚魂！　警消合力救援輕生男成功阻憾事

勇士媒體日「焦點人物」庫明加未現身　柯瑞坦言是挑戰：尊重他

老公一打二「還包機票住宿」讓她去追劉宇寧！陶嫚曼：真的想不到

客美多咖啡淡水店10/2開幕　「千島炸雞堡」期間限定登場

美中競爭縮小差距！黃仁勳語出驚人：中國晶片只落後「幾奈秒」

藍放行115年總預算　傅崐萁籲卓榮泰：依法落實編列三讀法案預算

紫禁城內最豪華花園！　乾隆花園首度揭開神秘面紗

林業保育署台東分署甄選森林護管員　16名員額創歷年新高

高雄中秋節所有公園禁止烤肉、放鞭炮　違規亂烤最高罰6000元

福特「新7人座休旅」大陸開賣！渦輪、油電雙動力鎖定TOYOTA Highlander

【苦中作樂】救災一半怪手開玩搶球遊戲

政治熱門新聞

快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆鼓掌

張善政背包客打扮現身花蓮！慰勞桃園隊

「雨鞋終於髒了」　傅崐萁被挖淤泥被拍

被批搞神隱！黃國昌反擊了　嗆王義川蠢、全台最大狗仔集團是鏡傳媒

拆公館圓環提前通車　蔣萬安讚：整體算順暢

黃國昌直播回應養狗仔　政治工作者3點吐槽

黃國昌「指揮偷拍」鐵證曝光　疑有港資介入

光復警報誤響！網紅被拍推獨輪車逃命

被爆養狗仔還神隱4天？黃國昌現身說明了

黃國昌狗仔集團「S記者」曝光！　老公當人頭領稿費

黃國昌「揭弊人設」崩壞　豢養狗仔跟監政敵鬥爭

快訊／中央社記者謝幸恩涉黃國昌狗仔集團案　發出聲明請辭

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

首談謝幸恩讚優秀記者　黃國昌：鏡傳媒對監督政府者發動抹黑攻擊

更多熱門

相關新聞

黃國昌「揭弊人設」崩壞　豢養狗仔跟監政敵鬥爭

黃國昌「揭弊人設」崩壞　豢養狗仔跟監政敵鬥爭

黃國昌組狗仔集團跟監，已狠踩政媒紅線。時任《民報》董事長張晉源與黃國昌共同創立「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」，只是以揭弊為名掩飾政治鬥爭，黃藉由凱思國際，串聯《民報》等友軍，暗地裡指揮狗仔跟拍政敵，遇到矚目案件就自己踢爆，博取各界注意與網路聲量，若是新聞素材較差的圖文資料，就輾轉交由泛藍民代或合作媒體以「民眾提供照片」手法操作，藉此分散打擊點。

《菱傳媒》社長認與黃國昌合作　形同假新聞一條龍

《菱傳媒》社長認與黃國昌合作　形同假新聞一條龍

黃國昌狗仔集團「S記者」曝光！　老公當人頭領稿費

黃國昌狗仔集團「S記者」曝光！　老公當人頭領稿費

黃國昌「指揮偷拍」鐵證曝光　疑有港資介入

黃國昌「指揮偷拍」鐵證曝光　疑有港資介入

黃國昌直播回應養狗仔　政治工作者3點吐槽

黃國昌直播回應養狗仔　政治工作者3點吐槽

關鍵字：

王義川黃國昌狗仔

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

孫德榮收于朦朧魂魄

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

午後變天！　今「雨最大」地區曝

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

李亮瑾約吃鹹酥雞被酸「沒去花蓮還吃好料」霸氣回嗆

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面