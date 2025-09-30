黃國昌「揭弊人設」崩壞　豢養狗仔跟監政敵鬥爭

▲披吹哨者外衣行政治鬥爭，黃國昌揭弊人設崩壞。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

黃國昌組狗仔集團跟監，已狠踩政媒紅線。時任《民報》董事長張晉源與黃國昌共同創立「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」，只是以揭弊為名掩飾政治鬥爭，黃藉由凱思國際，串聯《民報》等友軍，暗地裡指揮狗仔跟拍政敵，遇到矚目案件就自己踢爆，博取各界注意與網路聲量，若是新聞素材較差的圖文資料，就輾轉交由泛藍民代或合作媒體以「民眾提供照片」手法操作，藉此分散打擊點。

除了聯手易主前的《民報》外，《菱傳媒》社長陳申青近來也坦承接受揭弊組織新聞素材，而且有聯絡討論，證實黃國昌曾經參與該社新聞運作，當時《菱傳媒》記者謝幸恩也撰寫多篇宜蘭縣長林姿妙涉貪案的新聞，黃更一度親赴法庭聆聽林姿妙案審理過程，引起外界矚目。

不過，《民報》在2023年底已由台鋼集團接手，今年9月更有新的經營團隊入主，已與過去《民報》團隊無關，亦即凱思國際不再投資或擁有媒體，但旗下4名狗仔仍在去年5月奉命跟蹤偷拍王義川，根本與新聞沾不上邊，顯見黃國昌不但謊話連篇，更毫無政治理想與原則。

長年高舉「公開透明」大旗的黃國昌，如今被爆長期豢養狗仔跟監政敵，遭批宛如台版水門案再現，面對如此不堪政治醜聞，人設已徹底崩壞，如同美國昌疑雲一樣，黃國昌以問A答B、避重就輕的話術閃躲，各界要求他退出政壇的聲浪不絕於耳，黃國昌面臨的司法與政治風暴正要開始。



