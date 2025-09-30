　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌「揭弊人設」崩壞　豢養狗仔跟監政敵鬥爭

▲披吹哨者外衣行政治鬥爭，黃國昌揭弊人設崩壞。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

黃國昌組狗仔集團跟監，已狠踩政媒紅線。時任《民報》董事長張晉源與黃國昌共同創立「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」，只是以揭弊為名掩飾政治鬥爭，黃藉由凱思國際，串聯《民報》等友軍，暗地裡指揮狗仔跟拍政敵，遇到矚目案件就自己踢爆，博取各界注意與網路聲量，若是新聞素材較差的圖文資料，就輾轉交由泛藍民代或合作媒體以「民眾提供照片」手法操作，藉此分散打擊點。

除了聯手易主前的《民報》外，《菱傳媒》社長陳申青近來也坦承接受揭弊組織新聞素材，而且有聯絡討論，證實黃國昌曾經參與該社新聞運作，當時《菱傳媒》記者謝幸恩也撰寫多篇宜蘭縣長林姿妙涉貪案的新聞，黃更一度親赴法庭聆聽林姿妙案審理過程，引起外界矚目。

不過，《民報》在2023年底已由台鋼集團接手，今年9月更有新的經營團隊入主，已與過去《民報》團隊無關，亦即凱思國際不再投資或擁有媒體，但旗下4名狗仔仍在去年5月奉命跟蹤偷拍王義川，根本與新聞沾不上邊，顯見黃國昌不但謊話連篇，更毫無政治理想與原則。

長年高舉「公開透明」大旗的黃國昌，如今被爆長期豢養狗仔跟監政敵，遭批宛如台版水門案再現，面對如此不堪政治醜聞，人設已徹底崩壞，如同美國昌疑雲一樣，黃國昌以問A答B、避重就輕的話術閃躲，各界要求他退出政壇的聲浪不絕於耳，黃國昌面臨的司法與政治風暴正要開始。


更多鏡週刊報導
封面故事／跟拍張景森林右昌遭抓包　黃國昌組狗仔集團疑港資介入
黃國昌偷拍揭密／黃國昌指揮偷拍政敵鐵證曝光　凱思國際疑有港資
黃國昌偷拍揭密1／揭凱思國際與黃國昌親密關係　偷拍柯文哲沒爆料藏心機

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
344 1 7957 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中山站「藍衣妹背後全空」回頭率超高！細看原來是依依 0偽裝全
白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星
川普與國會領袖協商破局　副總統直言：美國政府正走向關門
連假烤肉聚會！　醫：多人先後發病
唐治平喪母1年「街頭遊走」全被拍！　念念有詞突出拳
「重機具超人」為這事求發聲　哀怨問：花蓮找誰才有用？
弟弟是國際巨星！　許光漢姊姊傳訊只會要求1件事
新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌「揭弊人設」崩壞　豢養狗仔跟監政敵鬥爭

黃國昌狗仔集團「S記者」曝光！　老公當人頭領稿費

黃國昌「指揮偷拍」鐵證曝光　疑有數千萬港資介入

傅崐萁被要求挖淤泥「雨鞋終於髒了」　他臉書發文談此事

黃國昌直播回應養狗仔　政治工作者3點吐槽：沒看過這麼弱過

被批搞神隱！黃國昌反擊了　嗆王義川蠢、全台最大狗仔集團是鏡傳媒

被爆養狗仔還神隱4天？黃國昌開直播親曝行蹤「我very busy」

拚中秋前恢復災民正常生活　陸軍投入2500人、472件裝備機具救災

賴清德要求軍方：隨時關心救災官兵健康　兵力輪替也要安排食宿

分析／2026藍白怎麼合？　議員提名、協調成國民黨魁戰最大難題

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

救災一半怪手開始搶球玩　靈活操縱救災不忘娛樂XD

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

黃國昌「揭弊人設」崩壞　豢養狗仔跟監政敵鬥爭

黃國昌狗仔集團「S記者」曝光！　老公當人頭領稿費

黃國昌「指揮偷拍」鐵證曝光　疑有數千萬港資介入

傅崐萁被要求挖淤泥「雨鞋終於髒了」　他臉書發文談此事

黃國昌直播回應養狗仔　政治工作者3點吐槽：沒看過這麼弱過

被批搞神隱！黃國昌反擊了　嗆王義川蠢、全台最大狗仔集團是鏡傳媒

被爆養狗仔還神隱4天？黃國昌開直播親曝行蹤「我very busy」

拚中秋前恢復災民正常生活　陸軍投入2500人、472件裝備機具救災

賴清德要求軍方：隨時關心救災官兵健康　兵力輪替也要安排食宿

分析／2026藍白怎麼合？　議員提名、協調成國民黨魁戰最大難題

「Mazda全新休旅」大陸開賣新台幣53萬！科技座艙大空間　2種動力可選

光復鄉18死真相！　洪災前後「通報紀錄」還原

中山站「藍衣妹背後全空」回頭率超高！細看原來是依依 0偽裝全被拍

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星…無意間見愛女暖舉

美提議加薩過渡政府　川普當主席、伊拉克戰爭推手前英相加入治理

川普與國會領袖協商破局　范斯直言：政府正走向關門

「第6代TOYOTA RAV4」日本預告上市！台灣等明年推2.0升動力享10萬補助

台塑孵出「金雞母」　關鍵人物曝光

9月30日星座運勢／天秤座運勢大爆發！公司獎勵入袋　驚喜遇貴人熱心牽線

全球第一YTR又惹議！新片「火海逃生」搶1500萬獎金　網罵爆

鄧超看到孫儷照片　喊：沒辦法工作了！

政治熱門新聞

被批搞神隱！黃國昌反擊了　嗆王義川蠢、全台最大狗仔集團是鏡傳媒

張善政背包客打扮現身花蓮！慰勞桃園隊

「雨鞋終於髒了」　傅崐萁被挖淤泥被拍

黃國昌直播回應養狗仔　政治工作者3點吐槽

光復警報誤響！網紅被拍推獨輪車逃命

被爆養狗仔還神隱4天？黃國昌現身說明了

黃國昌「指揮偷拍」鐵證曝光　疑有港資介入

黃國昌狗仔集團「S記者」曝光！　老公當人頭領稿費

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

快訊／中央社記者謝幸恩涉黃國昌狗仔集團案　發出聲明請辭

影片打臉！縣府稱徐榛蔚助民眾脫困　卻被拍到「轉頭就走」

自稱是國民黨最需要的黨主席　郝龍斌曝2028戰略

黃國昌「揭弊人設」崩壞　豢養狗仔跟監政敵鬥爭

拚中秋前恢復災民正常生活　陸軍投入2500人、472件裝備機具救災

更多熱門

相關新聞

《菱傳媒》社長認與黃國昌合作　形同假新聞一條龍

《菱傳媒》社長認與黃國昌合作　形同假新聞一條龍

隨著謝幸恩遭黃國昌吸收事件曝光，《菱傳媒》社長陳申青也跟著發聲明，等於間接承認與黃密切合作的關係，不免讓外界驚覺，自從柯文哲案爆發後，《菱傳媒》曾發出多篇獨家新聞，包括「檢廉赴一銀查扣神秘保險箱，全面追柯文哲親友金流」「柯文哲的冷錢包找到了！關鍵金鑰下落不明，京華城案進入查虛幣戰場」「柯文哲疑被查到不明金流，北檢考慮改用收賄重罪聲押」等，由於這些偵查內容除了檢調知道以外，就是柯文哲的辯護律師鄭深元等人。

黃國昌狗仔集團「S記者」曝光！　老公當人頭領稿費

黃國昌狗仔集團「S記者」曝光！　老公當人頭領稿費

黃國昌「指揮偷拍」鐵證曝光　疑有港資介入

黃國昌「指揮偷拍」鐵證曝光　疑有港資介入

堰塞湖溢堤18死！　2單位「預估災害結果」差很大

堰塞湖溢堤18死！　2單位「預估災害結果」差很大

黃國昌直播回應養狗仔　政治工作者3點吐槽

黃國昌直播回應養狗仔　政治工作者3點吐槽

關鍵字：

鏡週刊黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

孫德榮收于朦朧魂魄

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

午後變天！　今「雨最大」地區曝

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

李亮瑾約吃鹹酥雞被酸「沒去花蓮還吃好料」霸氣回嗆

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

阿誠引退賽！洪一中現身送祝福

新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面