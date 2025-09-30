　
    • 　
>
政治

黃國昌狗仔集團「S記者」曝光！　老公當人頭領稿費

黃國昌遭爆是狗仔集團首腦，引起各界質疑政媒兩棲。（鏡報李智為）

▲黃國昌遭爆是狗仔集團首腦，引起各界質疑政媒兩棲。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席黃國昌政媒二棲，吸收身兼台北司法記者聯誼會會長的《中央社》記者謝幸恩為暗樁，不只經常餵養黃想要彰顯的獨家新聞，以蕭依依為名在《民報》（已易主）發表操弄輿論，還用老公當人頭領稿費，謝雖已聲明辭職，但面臨中央社追究吃上背信罪官司，恐挨告。

謝幸恩小檔案
年齡：約35歲（已婚）
學歷：世新大學
媒體經歷：中央社、菱傳媒、毅傳媒、鏡週刊、中國時報

本刊掌握，謝在中央社二度對她進行調查時都矢口否認，但她曾用同一支手機門號，前後以謝幸恩及蕭依依為名發送簡訊給立委林楚茵，成了她一人分飾兩角的鐵證。

謝幸恩（圖）擔任記者多年，遭黃國昌吸收捲入狗仔隊偷拍政敵。（翻攝畫面）

▲謝幸恩（圖）擔任記者多年，遭黃國昌吸收捲入狗仔隊偷拍政敵。

謝幸恩與黃國昌互動頻繁在司法圈早已不是祕密，由於謝幸恩在《菱傳媒》待過，不少人知道黃國昌當時即與該媒體高層有所往來。去年3月，自由時報報導《孫道存生前受太電金援，嫩妻作證請回、胞弟孫道亨250萬交保》一文，提到此案由黃國昌向北檢告發，黃認為他從未公開此事，質疑檢方洩密，在立法院氣急敗壞質詢時，公開痛罵檢察總長邢泰釗，逼得邢說出「痛心疾首」，彷如檢方真的洩密。

謝幸恩雖請辭，中央社（圖）仍未停止調查，不排除提告且求償。（翻攝維基百科）

▲謝幸恩雖請辭，中央社（圖）仍未停止調查，不排除提告且求償。

外界不知，當初北檢針對此案發動搜索約談時，一群記者在北檢發言人辦公室閒聊，謝幸恩提到日前曾寫過北檢重啟偵辦太電掏空案的獨家新聞，眾人你一言我一語，席間有人質疑謝幸恩的消息來源就是黃國昌，形同黃左手放新聞操弄與論，右手卻公然砲轟洩密害檢方背黑鍋，離譜行徑宛如雙面人。

謝幸恩在《菱傳媒》及《民報》分別用本名及化名多次發表新聞，部分獨家內容疑與黃國昌有關。（翻攝菱傳媒、民報官網）

▲謝幸恩在《菱傳媒》及《民報》分別用本名及化名多次發表新聞，部分獨家內容疑與黃國昌有關。

謝幸恩在《菱傳媒》及《民報》分別用本名及化名多次發表新聞，部分獨家內容疑與黃國昌有關。（翻攝菱傳媒、民報官網）

▲謝幸恩在《菱傳媒》及《民報》分別用本名及化名多次發表新聞，部分獨家內容疑與黃國昌有關。

由於《中央社》屬於國家通訊社，經費幾乎都來自中央政府編列預算補助，即便不屬於公家機關，但也禁止在外兼差，一般民間公司或傳播媒體，更禁止利用上班時間賺外快。

謝幸恩在《菱傳媒》及《民報》分別用本名及化名多次發表新聞，部分獨家內容疑與黃國昌有關。（翻攝菱傳媒、民報官網）

▲謝幸恩在《菱傳媒》及《民報》分別用本名及化名多次發表新聞，部分獨家內容疑與黃國昌有關。

謝幸恩在《菱傳媒》及《民報》分別用本名及化名多次發表新聞，部分獨家內容疑與黃國昌有關。（翻攝菱傳媒、民報官網）

▲謝幸恩在《菱傳媒》及《民報》分別用本名及化名多次發表新聞，部分獨家內容疑與黃國昌有關。

離譜的是，謝幸恩從事相同性質的採訪撰稿工作，且取得獨家稿子不發回公司，明顯侵害原雇主《中央社》權益，恐涉及刑法5年以下有期徒刑的背信罪，不只個人會吃上官司，也會害《中央社》坐實監督失靈之實，相關人員督導不周恐遭一併檢討，媒體公信力更是跟著陪葬。


09/28 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

