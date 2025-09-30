《菱傳媒》社長認與黃國昌合作　形同假新聞一條龍

▲《菱傳媒》與黃國昌互動頻頻，幾度獨家報導檢廉查扣柯文哲冷錢包與保險箱，害北檢慘背洩密黑鍋。（圖／鏡週刊提供，下同）

隨著謝幸恩遭黃國昌吸收事件曝光，《菱傳媒》社長陳申青也跟著發聲明，等於間接承認與黃密切合作的關係，不免讓外界驚覺，自從柯文哲案爆發後，《菱傳媒》曾發出多篇獨家新聞，包括「檢廉赴一銀查扣神秘保險箱，全面追柯文哲親友金流」「柯文哲的冷錢包找到了！關鍵金鑰下落不明，京華城案進入查虛幣戰場」「柯文哲疑被查到不明金流，北檢考慮改用收賄重罪聲押」等，由於這些偵查內容除了檢調知道以外，就是柯文哲的辯護律師鄭深元等人。

最詭異的是，《菱傳媒》報導檢廉扣保險箱新聞後，民眾黨馬上痛批檢調洩密。此外，《菱傳媒》當時報導柯文哲住所被搜出冷錢包一事，提到檢調早在8月30日及9月27日2波、共77處地點大搜索後就已查扣，但北檢經過查證早已排除冷錢包與柯文哲涉貪有關，但《菱傳媒》卻報導檢調目前正在破解冷錢包，指辦案人員若取得關鍵金鑰「助記詞（Seed Phrase）」，就能上公鏈比對虛幣與交易紀錄是否與賄款有關等，依照文章鋪陳內容來看，等於早把柯文哲釘在牆上。

不過，民眾黨包括陳智菡等人，藉此痛批所謂的冷錢包就這樣子炒作了2個月，外界一直說柯文哲有冷錢包這種東西，檢調查不到，結果現在柯文哲卻被鋪天蓋地影射持有比特幣。

由於民眾黨順著文章邏輯痛批北檢，加上專案小組雖然扣得冷錢包，但沒有「助記詞」就無法破解的窘境，礙於偵查不公開也不能多做解釋，只能連連挨轟，如今看來，利用操作輿論再趁機批評檢調洩密且查不出所以然來，企圖暗助柯文哲官司脫身，此等餵養新聞給特定記者，再製造假輿論回應的產業鏈，已形同假新聞一條龍，恐怕都與黃國昌狗仔集團有關，背後的暗黑勢力，隨著相關事證曝光後，也將跟著浮現。



