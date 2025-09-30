振宇五金調1500台高壓清洗機送花蓮　網讚：拼老命在救人

▲振宇五金接受經濟部產發署委託，緊急自全台調度上千台高壓清洗機，迅速送至花蓮光復鄉助災民清理家園。（翻攝振宇五金臉書）

花蓮縣光復鄉馬太鞍堰塞湖溢流重創光復鄉許多村落，為協助災民、官兵弟兄與志工清理家園，經濟部產發署第一時間透過振宇五金全國調度高壓清洗機 1,000台。根據產發署長邱求慧臉書表示，週五（26日）下訂，昨（28日）天早上已有 800台送達，下午再抵達200台。為了怕不夠，昨天又再加購了500台，正由振宇五金全國調貨，並全力加班集貨，將繞南迴北上運送，預計29日即可抵達花蓮。顯而易見，振宇五金展現強大的行動力，迅速完成產發署交付的任務。

振宇五金是全台最大專業五金連鎖通路廠商，目前在台灣擁有80幾個營業據點，2024年公司營業額約21.74億元，說起來公司的規模並不算太大，但公司在這次花蓮光復鄉災情所展現的行動力，卻是一點也不輸給許多大企業。對於振宇五金支援災區的行為，有網友分別做出，「根本拼老命在救人！」「必須老實說，以振宇五金的店數規模，能做到這樣的協助真的很不容易！」「台灣的良心企業！」等讚許。

其實，長期以來，振宇五金就致力於透過公私協力方式提升防救災量能，強化社區面對大規模、複合性災害時之耐災與抗災能力，並提升社會大眾的防災意識和應變能力。因為如此，去年九月，振宇五金便曾與台中市南區區公所簽署防災備忘錄，承諾日後若災害來臨時，將由振宇五金優先提供南區區公所災害搶修之相關工具，協助區域盡速完成搶修工程。這次振宇五金能接下產發署的請託並順利完成任務，並不讓人意外。

老實說，產發署會請振宇五金幫忙是「有跡可循」。振宇五金因有感於台灣位處於歐亞及菲律賓兩大板塊交界處，導致地震發生頻繁，於2022年便與內政部消防署，共同推動企業防災專區，積極投入企業防災並獲內政部公開表揚。長期以來，振宇五金將自己視為政府的防災合作夥伴，全力以赴協助推動賣場防災專區的設立，提升民眾對於防災意識，公司更製作防災手冊放置於全省賣場防災專區強化防災知識與技能，希望民眾替未來做好萬全的準備。

說起振宇五金的崛起，也頗讓人津津樂道。振宇五金董事長曾善婚後賣嫁妝，偕夫洪坤山創業做五金批發，因為一趟日本旅行，受到日本五金行商品陳列整齊的經營模式啟發，遊說下游五金行仿效不成，決定自己跳下來做新型態的五金行，因為店面寬敞明亮加上選貨精準，一炮而紅。後來兒子洪國展進入公司服務，擔任總經理，母子聯手不但讓振宇五金規模越做越大，而且還一舉成功上櫃。

特別值得一提的是，振宇五金除了致力於提升民眾的防災意識與能量，對於棒壘運動也非常支持。公司除長期支持台中市中山國中棒球隊，持續贊助訓練服與相關資源，每年都會舉辦慢速壘球邀請賽；而且有時候，曾經參加過棒球隊的洪國展還會下去一起比賽。

據說，洪國展的棒球偶像是二刀流的大谷翔平，在這次花蓮光復救災中，振宇五金也展現了經營與救災二刀流不凡的身手



