　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

振宇五金調1500台高壓清洗機送花蓮　網讚：拼老命在救人

振宇五金接受經濟部產發署委託，緊急自全台調度上千台高壓清洗機，迅速送至花蓮光復鄉助災民清理家園。（翻攝振宇五金臉書）

▲振宇五金接受經濟部產發署委託，緊急自全台調度上千台高壓清洗機，迅速送至花蓮光復鄉助災民清理家園。（翻攝振宇五金臉書）

圖文／鏡週刊

花蓮縣光復鄉馬太鞍堰塞湖溢流重創光復鄉許多村落，為協助災民、官兵弟兄與志工清理家園，經濟部產發署第一時間透過振宇五金全國調度高壓清洗機 1,000台。根據產發署長邱求慧臉書表示，週五（26日）下訂，昨（28日）天早上已有 800台送達，下午再抵達200台。為了怕不夠，昨天又再加購了500台，正由振宇五金全國調貨，並全力加班集貨，將繞南迴北上運送，預計29日即可抵達花蓮。顯而易見，振宇五金展現強大的行動力，迅速完成產發署交付的任務。

振宇五金是全台最大專業五金連鎖通路廠商，目前在台灣擁有80幾個營業據點，2024年公司營業額約21.74億元，說起來公司的規模並不算太大，但公司在這次花蓮光復鄉災情所展現的行動力，卻是一點也不輸給許多大企業。對於振宇五金支援災區的行為，有網友分別做出，「根本拼老命在救人！」「必須老實說，以振宇五金的店數規模，能做到這樣的協助真的很不容易！」「台灣的良心企業！」等讚許。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其實，長期以來，振宇五金就致力於透過公私協力方式提升防救災量能，強化社區面對大規模、複合性災害時之耐災與抗災能力，並提升社會大眾的防災意識和應變能力。因為如此，去年九月，振宇五金便曾與台中市南區區公所簽署防災備忘錄，承諾日後若災害來臨時，將由振宇五金優先提供南區區公所災害搶修之相關工具，協助區域盡速完成搶修工程。這次振宇五金能接下產發署的請託並順利完成任務，並不讓人意外。

老實說，產發署會請振宇五金幫忙是「有跡可循」。振宇五金因有感於台灣位處於歐亞及菲律賓兩大板塊交界處，導致地震發生頻繁，於2022年便與內政部消防署，共同推動企業防災專區，積極投入企業防災並獲內政部公開表揚。長期以來，振宇五金將自己視為政府的防災合作夥伴，全力以赴協助推動賣場防災專區的設立，提升民眾對於防災意識，公司更製作防災手冊放置於全省賣場防災專區強化防災知識與技能，希望民眾替未來做好萬全的準備。

說起振宇五金的崛起，也頗讓人津津樂道。振宇五金董事長曾善婚後賣嫁妝，偕夫洪坤山創業做五金批發，因為一趟日本旅行，受到日本五金行商品陳列整齊的經營模式啟發，遊說下游五金行仿效不成，決定自己跳下來做新型態的五金行，因為店面寬敞明亮加上選貨精準，一炮而紅。後來兒子洪國展進入公司服務，擔任總經理，母子聯手不但讓振宇五金規模越做越大，而且還一舉成功上櫃。

特別值得一提的是，振宇五金除了致力於提升民眾的防災意識與能量，對於棒壘運動也非常支持。公司除長期支持台中市中山國中棒球隊，持續贊助訓練服與相關資源，每年都會舉辦慢速壘球邀請賽；而且有時候，曾經參加過棒球隊的洪國展還會下去一起比賽。

據說，洪國展的棒球偶像是二刀流的大谷翔平，在這次花蓮光復救災中，振宇五金也展現了經營與救災二刀流不凡的身手


更多鏡週刊報導
台泥和平廠轉型記1／董座張安平扮關鍵推手　80年傳統產業以永續解方迎接新挑戰
台泥和平廠轉型記2／張安平說到做到無償提供館藏　博物館混搭資源利用中心處處有彩蛋
台泥和平廠轉型記3／本土水泥業者遭不平等對待　張安平自立自強推秘密武器因應

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／應曉薇一下車「又跟愛女親嘴」！
獨／沒淹死也等枯死！破口前1km守住　農民嘆：否則光復全沒了
遭質疑「有去花蓮義煮嗎？」　名廚高EQ回覆：抱歉我王X蛋
快訊／高虹安涉貪一審判刑7年4月　二審今辯結12月16日宣判
38歲女搭捷運暈倒「三條冠狀動脈全塞」　醫示警：心肌梗塞年輕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／北市內湖熱飆38.5度　6縣市「高溫警示」

「台灣超人」馳援光復累趴車廂　何其有幸並肩清掃家園

義美小泡芙「紅白包裝」有玄機　官方揭真相：真的有差

夏普捐贈空氣淨機與電風扇家電物資100萬　助樺加沙風災災民重建生活

遭質疑「有去花蓮義煮嗎？」　名廚高EQ回覆：抱歉我王X蛋

振宇五金調1500台高壓清洗機送花蓮　網讚：拼老命在救人

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」　曾拿雨傘敲孕婦

小米Pad mini開賣！他曝手感好但「1處尷尬」：看了不舒服

讓光復成為動詞！我沒救人　是龍眼樹救的

印尼看護想起南亞大海嘯　「不是嚇到，是很嚇到。」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

快訊／北市內湖熱飆38.5度　6縣市「高溫警示」

「台灣超人」馳援光復累趴車廂　何其有幸並肩清掃家園

義美小泡芙「紅白包裝」有玄機　官方揭真相：真的有差

夏普捐贈空氣淨機與電風扇家電物資100萬　助樺加沙風災災民重建生活

遭質疑「有去花蓮義煮嗎？」　名廚高EQ回覆：抱歉我王X蛋

振宇五金調1500台高壓清洗機送花蓮　網讚：拼老命在救人

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」　曾拿雨傘敲孕婦

小米Pad mini開賣！他曝手感好但「1處尷尬」：看了不舒服

讓光復成為動詞！我沒救人　是龍眼樹救的

印尼看護想起南亞大海嘯　「不是嚇到，是很嚇到。」

EVOASIS攜手臺南市府啟動快充站建置　首批6站18槍180kW上線

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

快訊／北市內湖熱飆38.5度　6縣市「高溫警示」

《排球少年》影山飛雄聲優結婚！石川界人情定大4歲內田真禮…網狂賀

換季爛臉妝不貼？簡化程序、避免美白酸類都關鍵

「台灣超人」馳援光復累趴車廂　何其有幸並肩清掃家園

快訊／應曉薇再出庭！一下車「又跟愛女親嘴」　北院前上演母女情深

義美小泡芙「紅白包裝」有玄機　官方揭真相：真的有差

蛋殼的逆襲！　1區買氣超越仁武「單價首飆37萬」

風田婚後坦言遇詐騙　太太要他小心投資有落差

【棒球情人變救災情人】高國輝返花蓮救家園 ！「麒麟臂」助清泥

生活熱門新聞

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

午後變天！　今「雨最大」地區曝

新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

光復鄉18死真相！　洪災前後「通報紀錄」還原

泥堆到小腿肚！啦啦隊女神當志工「全身泥濘照曝」

可能有雙颱！　最新預測曝

花蓮阿姨狂塞錢　鏟子超人幽默回1句！全場笑翻

借怪手救援「每天砸30萬」突被要通行證　她氣哭

更多熱門

相關新聞

我沒救人　是龍眼樹救的

我沒救人　是龍眼樹救的

「9月25日，淹水後第2次回家，別人跟我說，我才知道我家屋頂救了十幾個人。」王先生住在中正路一段，靠近光復鄉三角公園。9月23日下午3點多，水沿著筆直的中正路、林森路沖下，在他家附近匯集，再往下便是災情最慘的佛祖街。

印尼看護想起南亞海嘯：很嚇到

印尼看護想起南亞海嘯：很嚇到

怪手化身諾亞方舟　救起20幾人

怪手化身諾亞方舟　救起20幾人

部落青年：知道哪兒有獨居公嬤

部落青年：知道哪兒有獨居公嬤

獨／剛結婚就要辦母親喪事　光復罹難者兒開嗆

獨／剛結婚就要辦母親喪事　光復罹難者兒開嗆

關鍵字：

振宇五金花蓮災民救災經濟部

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

孫德榮收于朦朧魂魄

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

午後變天！　今「雨最大」地區曝

罹難者頭七公祭！徐榛蔚上香哭了　家屬怒吼

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面