藍擬提光復重建條例！綠黨團：可再討論　丹娜絲條例就適用花蓮

颱風樺加沙重創花蓮光復鄉，國民黨團昨決定提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例」，民眾黨團副總召張啓楷表示，現階段可先用丹娜絲颱風復原重建特別預算因應，但這次災情嚴重，會進一步討論有無需要制定特別條例跟特別預算。民進黨團書記長陳培瑜今（29日）則指出，上次丹娜絲颱風時，國民黨團總召傅崐萁提的堰塞湖附帶決議已通過，也有相關預算，預算應更精確地用在對的地方，不過大家立場一致，都希望讓花蓮更快速重建、恢復家園，民進黨在支持花蓮重建上毫無疑問，至於怎麼用或後續特別條例都可以再討論。

樺加沙雨勢讓馬太鞍溪上游的堰塞湖溢流，滾滾泥流不僅沖斷馬太鞍橋，更淹沒光復鄉市區多處，國民黨立法院黨團昨決定提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例」。

針對民眾黨團是否將提出樺加沙颱風災後重建相關特別條例，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今（29日）表示，丹娜絲颱風的復原跟重建特別預算是採取從寬、從優，所以行政院當初送來的特別預算是560億元，到立法院後決議經費增加40億元，且明確要求把花蓮堰塞湖部分納入處理，而現在花蓮救災是在跟時間賽跑，所以民眾黨認為現在可以先用丹娜絲復原重建特別預算先來做。

張啓楷也說，可是發現這次災情非常嚴重，包括受災民眾家裡整修，甚至必需要的話，可能要重建，且整個道路公共建設損害非常嚴重，甚至可能需要組合屋，另還有堰塞湖處理要很多經費，所以會進一步討論有無需要制定特別條例跟特別預算。

民進黨團書記長陳培瑜今日下午接受《ETtoday新聞雲》電訪時也表示，雖然黨團還沒正式討論，但她上次「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」協商時也在現場，「確實上次丹娜絲颱風傅崐萁提的堰塞湖附帶決議有通過，也有相關預算」。

陳培瑜認為，目前《財政收支劃分法》還有很多事情要討論，預算要更精確地用在對的地方，「張啓楷他們說丹娜絲那邊有錢，其實他的記憶點跟我是一樣的，至於怎麼用或後續特別條例都可以再討論」。

陳培瑜也強調，大家都是站在讓花蓮更快速重建、恢復家園的立場，民進黨所有黨公職也都去花蓮協助救災，「我們在支持花蓮重建（立場）上是毫無疑問的」。