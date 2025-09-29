　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍擬提光復重建條例！綠黨團：可再討論　丹娜絲條例就適用花蓮

▲▼民進黨立委陳培瑜講飄帶。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨團書記長陳培瑜。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

颱風樺加沙重創花蓮光復鄉，國民黨團昨決定提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例」，民眾黨團副總召張啓楷表示，現階段可先用丹娜絲颱風復原重建特別預算因應，但這次災情嚴重，會進一步討論有無需要制定特別條例跟特別預算。民進黨團書記長陳培瑜今（29日）則指出，上次丹娜絲颱風時，國民黨團總召傅崐萁提的堰塞湖附帶決議已通過，也有相關預算，預算應更精確地用在對的地方，不過大家立場一致，都希望讓花蓮更快速重建、恢復家園，民進黨在支持花蓮重建上毫無疑問，至於怎麼用或後續特別條例都可以再討論。

樺加沙雨勢讓馬太鞍溪上游的堰塞湖溢流，滾滾泥流不僅沖斷馬太鞍橋，更淹沒光復鄉市區多處，國民黨立法院黨團昨決定提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例」。

針對民眾黨團是否將提出樺加沙颱風災後重建相關特別條例，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今（29日）表示，丹娜絲颱風的復原跟重建特別預算是採取從寬、從優，所以行政院當初送來的特別預算是560億元，到立法院後決議經費增加40億元，且明確要求把花蓮堰塞湖部分納入處理，而現在花蓮救災是在跟時間賽跑，所以民眾黨認為現在可以先用丹娜絲復原重建特別預算先來做。

張啓楷也說，可是發現這次災情非常嚴重，包括受災民眾家裡整修，甚至必需要的話，可能要重建，且整個道路公共建設損害非常嚴重，甚至可能需要組合屋，另還有堰塞湖處理要很多經費，所以會進一步討論有無需要制定特別條例跟特別預算。

民進黨團書記長陳培瑜今日下午接受《ETtoday新聞雲》電訪時也表示，雖然黨團還沒正式討論，但她上次「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」協商時也在現場，「確實上次丹娜絲颱風傅崐萁提的堰塞湖附帶決議有通過，也有相關預算」。

陳培瑜認為，目前《財政收支劃分法》還有很多事情要討論，預算要更精確地用在對的地方，「張啓楷他們說丹娜絲那邊有錢，其實他的記憶點跟我是一樣的，至於怎麼用或後續特別條例都可以再討論」。

陳培瑜也強調，大家都是站在讓花蓮更快速重建、恢復家園的立場，民進黨所有黨公職也都去花蓮協助救災，「我們在支持花蓮重建（立場）上是毫無疑問的」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
344 1 7957 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
進軍2年撐不住！　美妝大牌公告撤出台灣　
快訊／繼續拚復原！　光復鄉明天停班停課
心臟外科名醫「變身鏟子超人」　脫下白袍剷泥土！7萬人看哭
快訊／6縣市大雨特報
副總統勘災要災民迴避？　家屬澄清「是不滿花蓮縣府」
連假結束！鏟子超人1原因「離開想哭了」　大票人振奮：平日組接
花蓮賑災募款！　已募得逾4.3億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

外交預算增百億元！官員：應對中國擴張　為無煙硝戰場注入強心針

訪日落幕！見了2位前首相、4位在野黨主席　韓國瑜：各界都關心花蓮

鄭麗君再赴美談台美關稅　經貿辦：積極磋商有資訊會報告

助陳情民眾脫困被拍到轉頭就走　徐榛蔚秀現場影片反駁假訊息

藍擬提光復重建條例！綠黨團：可再討論　丹娜絲條例就適用花蓮

黨員嗆不邀鄭麗文當副主席就退黨　郝龍斌：領導人不能私相授受

朝中秋前復原為目標　顧立雄：將由跨區增援部隊赴災區行兵力輪替

守護花蓮居民安全！內政部邀專家研商治理對策　3招強化防災韌性

藍擬提「光復災後重建條例」　白黨團：會討論有無需制定特別預算

搬移受困車輛、官兵餐風露宿　陸軍十軍團已投入230人次救災光復

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝　縣府緊急說明

外交預算增百億元！官員：應對中國擴張　為無煙硝戰場注入強心針

訪日落幕！見了2位前首相、4位在野黨主席　韓國瑜：各界都關心花蓮

鄭麗君再赴美談台美關稅　經貿辦：積極磋商有資訊會報告

助陳情民眾脫困被拍到轉頭就走　徐榛蔚秀現場影片反駁假訊息

藍擬提光復重建條例！綠黨團：可再討論　丹娜絲條例就適用花蓮

黨員嗆不邀鄭麗文當副主席就退黨　郝龍斌：領導人不能私相授受

朝中秋前復原為目標　顧立雄：將由跨區增援部隊赴災區行兵力輪替

守護花蓮居民安全！內政部邀專家研商治理對策　3招強化防災韌性

藍擬提「光復災後重建條例」　白黨團：會討論有無需制定特別預算

搬移受困車輛、官兵餐風露宿　陸軍十軍團已投入230人次救災光復

陸新增「K」簽證10／1生效　瞄準國外青年科技人才

外交預算增百億元！官員：應對中國擴張　為無煙硝戰場注入強心針

進軍2年撐不住！「美妝大牌要撤出台灣」　粉絲嘆：氣墊超好用

萬里桐15名浮潛客遭離岸流帶走　海巡緊急動員驚險全數獲救

6年前在SBL洋將選秀「落選」　洛夫頓化身最強得分機器重返台籃

快訊／災後繼續拚復原！花蓮光復鄉9／30停止上班上課

SEPHORA都搶翻了不可能還沒用過吧？超狂奶油級融膚頰彩必Pick

訪日落幕！見了2位前首相、4位在野黨主席　韓國瑜：各界都關心花蓮

龍無緣季後賽葉君璋認細節不夠　FA加分成負擔：沒有好好運用他們

才剛獲「全台十大」！蛋黃酥老店爆食安危機　衛生局抓包4缺失

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

政治熱門新聞

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

快訊／中央社記者謝幸恩涉黃國昌狗仔集團案　發出聲明請辭

影片打臉！縣府稱徐榛蔚助民眾脫困　卻被拍到「轉頭就走」

光復警報誤響！網紅被拍推獨輪車逃命

張善政背包客打扮現身花蓮！慰勞桃園隊

「下災區救援」便當之亂！經濟部出手了

這是堰塞湖警報聲音！政院公布正確音檔

林珍羽罹肺腺癌手術康復中　缺席中秋烤肉趴「原因曝光」

美麗島民調／民進黨反感度仍逾5成2　過半民眾不信任柯文哲

助民眾脫困被拍到轉頭就走　徐榛蔚反駁假訊息

公館圓環拆除進度超前　正交路口今通車

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

張亞中辯論會狂嗆郝龍斌　謝寒冰揭背後策略

自稱是國民黨最需要的黨主席　郝龍斌曝2028戰略

更多熱門

相關新聞

內政部辦防災研討會　邀李鴻源研商治理對策

內政部辦防災研討會　邀李鴻源研商治理對策

颱風樺加沙重創東台灣，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀光復鄉嚴重災情，內政部今（29日）舉辦「馬太鞍堰塞湖防災對策－從緊急應變到中長期治理的整合規劃研討會」，針對其中潛在風險，內政部長劉世芳表示，本次研討會邀集專家學者針對「科學研究與監測技術」、「中央與地方合作機制」及「社區參與與防災教育」三大重點提供專業意見，持續推動跨域合作，提高災害監測、預警與應變能量，守護花蓮居民生命財產安全。

即／加里洞遺體身分確認！為失聯者64歲農場員工

即／加里洞遺體身分確認！為失聯者64歲農場員工

洪災救護站已安置30隻狗狗　志工喊：物資夠了　

洪災救護站已安置30隻狗狗　志工喊：物資夠了　

藍擬提「光復災後重建條例」　白黨團：會討論有無需制定特別預算

藍擬提「光復災後重建條例」　白黨團：會討論有無需制定特別預算

台灣「鏟子超人」感動韓媒　哭暈：佩服公民意識

台灣「鏟子超人」感動韓媒　哭暈：佩服公民意識

關鍵字：

陳培瑜樺加沙堰塞湖傅崐萁張啓楷

讀者迴響

熱門新聞

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

白飯車被攔阻　志工怒「官員在搞事」！員警曝真相

快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

台八男星外甥女遭77歲吊車司機「二度輾斃」心碎發聲

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

今變天！　午後雨區擴大

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

孫生花蓮救災畫面曝光

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

快訊／中央社記者謝幸恩涉黃國昌狗仔集團案　發出聲明請辭

打賭扛4袋水泥！　男當場脊椎受損慘死

台俄混血女星自爆「遭啦啦隊搶男友」給出3線索

更多

最夯影音

更多
超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？
「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面