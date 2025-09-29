駁徐榛蔚擋怪手、不出席救災會議　傅崐萁辦列9項QA澄清傳言

▲行政院長卓榮泰近日前往花蓮勘災，縣長徐榛蔚、立委傅崐萁也到場。（圖／花蓮縣政府提供）

記者蘇晏男／台北報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀光復鄉市區多處災情，目前已知18人罹難。對於近日傳出花蓮縣長徐榛蔚在勘災時，擋住施工的影片，國民黨花蓮立委傅崐萁今（29日）透過辦公室表示，事實是徐榛蔚陪同行政院長卓榮泰慰問行程，欲陳情民眾陷入泥濘，徐協助民眾脫困，並引導到陰影處了解。另有關縣長召開救災會議徐榛蔚卻不出席、對中央謊報撤離，事後卻刪文、鄰長出門要便當，被縣府罵求表現等質疑，傅辦也說，非事實。

傅崐萁國會辦公室29日下午在媒體群組發布9個「問與答」，並表示「網路傳言簡要澄清」。

Q1：要求災民「辦識別證」才能領便當，導致大量便當發臭。

A：事實是，所稱識別證是收容所區域內安全管制，無識別證才能領便當的規定，依對象不同，分做三個管道發送便當，(1)公所/村里長、(2)各支援團體，(3)縣府/海巡署巡迴配送。

Q2：台中重機具被縣府放鴿子。

A：非事實，個案為民間相互聯絡失聯。清運機具志工，請洽專線：0972-223415。

Q3：阻擋物資運送導致義煮團少做一萬個便當。

A：因近日熱心人潮湧入導致交通嚴重堵塞，已經個案處理，已經順利解決，無少做一萬個便當。

Q4：縣長召開救災會議自己卻不出席。

A：非事實，依權責有主管機關主持，非每次出席，當天縣長現場關懷及協調災民現場需要。

Q5：發了兩次錯誤洪水警報，導致現場恐慌。

A：僅其中一次為縣警局誤鳴，敬請鄉親見諒。兩次縣府發現後，皆立即查證澄清。

Q6：鄰長出門要便當，被縣府罵求表現。

A：非事實，居民便當需求由公所／村長彙整後配送，因災害發生資訊落差，已補送，若後有便當需求可逕洽前進指揮中心，縣府也無謾罵鄰長狀況。

Q7：對中央謊報撤離，事後卻刪文。

A：非事實，撤離統計於9/22的中央災防會議上由各公所回報撤離狀況，皆有會議簡報，縣府無謊報情事。

Q8：說縣府官員在開會，擋住醫療車不放行。

A：無規定阻擋，為個案交管，因近日熱心人潮湧入導致交通嚴重堵塞，需視現場交通狀況管制，敬請鄉親見諒，個案隨時可洽前進指揮中心協調。

Q9：縣長不做事，擋怪手挖土開路、轉頭就走。

A：事實是，陪同卓院長慰問行程，欲陳情民眾陷入泥濘，徐縣長協助民眾脫困，並引導到陰影處了解。

▼行政院長卓榮泰與傅崐萁到馬太鞍溪斷橋邊視察 。（圖／記者李毓康攝）