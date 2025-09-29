　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙擾動醞釀！　模擬路徑曝

（圖／翻攝easterlywave）

▲吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱博羅依今日持續侵襲越南北部，周二將減弱為熱帶低壓。（圖／翻攝easterlywave）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新美國及歐洲AIFS模式模擬圖顯示，下半周起，菲律賓東方海面又有熱帶擾動，模擬路徑過菲律賓進入南海；而台灣東方則有另一熱帶擾動發展，但動向不確定性很大，應續觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至下周一中秋節太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台最高氣溫常達37、38度，午後局部山區偶有短暫降雨的機率；周六、周日南方水氣增多，花東及恆春半島有局部降雨的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼吳德榮指出，最新美國（下圖左）、歐洲AIFS模式（下圖右）下周一晚間8時模擬圖顯示，下半周起菲律賓東方海面又有熱帶擾動，模擬路徑通過菲律賓進入南海；台灣東方同時間則另有一熱帶擾動發展。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱博羅依今日持續侵襲越南北部，周二將減弱為熱帶低壓；中颱浣熊則距台灣遙遠，將變性為溫帶氣旋。

吳德榮分析，最新美國（GFS）及歐洲（AIFS）模式模擬圖顯示，下半周起，菲律賓東方海面又有熱帶擾動，模擬路徑偏西北西，通過菲律賓進入南海，下周一大致已通過海南島北側、雷州半島一帶；台灣東方則有另一熱帶擾動發展，但動向不確定性很大，應續觀察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
光復重創6天　受災教師怒：完全沒看到國民黨的人
快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆　標檢局公布型號
北市公館圓環拆除進度超前！正交路口今通車　交通異動一次看
「現金超人」親送每戶1萬　光復災民感動淚崩
今變天！　午後雨區擴大
美商務部長：台灣晶片製造占全球95％　應變成美台各50％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鏟子超人可快速通行！　光復車站改發乘車證明「先上車後補票」

蛋黃酥名店　遭爆食安問題

雙擾動醞釀！　模擬路徑曝

偽造車牌最重罰7.2萬！10月新制懶人包　公費流感疫苗開打

收假了「國道11處路段」易塞　國5北上恐堵12小時

今變天！　午後雨區擴大

快訊／9縣市有感！05：23規模5.4地震　最大震度2級

花蓮災區告急！大同村急徵「身強體壯超人」　石明謹揭救災須知

花東又是降雨熱區！氣象專家示警「恐有新颱風生成」　可能路徑曝

花蓮出現行走的天使！護理師貼「10字告示」四處幫忙　背影惹鼻酸

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝　縣府緊急說明

鏟子超人可快速通行！　光復車站改發乘車證明「先上車後補票」

蛋黃酥名店　遭爆食安問題

雙擾動醞釀！　模擬路徑曝

偽造車牌最重罰7.2萬！10月新制懶人包　公費流感疫苗開打

收假了「國道11處路段」易塞　國5北上恐堵12小時

今變天！　午後雨區擴大

快訊／9縣市有感！05：23規模5.4地震　最大震度2級

花蓮災區告急！大同村急徵「身強體壯超人」　石明謹揭救災須知

花東又是降雨熱區！氣象專家示警「恐有新颱風生成」　可能路徑曝

花蓮出現行走的天使！護理師貼「10字告示」四處幫忙　背影惹鼻酸

大谷翔平轟出生涯新高第55轟！　道奇5連勝收官備戰紅人季後賽

鏟子超人可快速通行！　光復車站改發乘車證明「先上車後補票」

超渡于朦朧！孫德榮今開緊急記者會…地點在地藏王菩薩廟「安魂申冤」

丹麥實施無人機禁令！多座軍民機場頻遭侵擾　歐盟峰會前全面禁飛

名古屋街頭日本人「排排站」募款助花蓮　台網友看影片感動暖哭

蛋黃酥名店　遭爆食安問題

美槍手衝撞教堂掃射！縱火燒毀建築　至少2死9傷

聽見選手心聲！　李洋「改革第一槍」曝

美軍全球將領將齊聚　川普周二計劃致意與精神喊話

日樂團首爾票房慘澹！　超實力派主唱親出馬「16天售罄還加開座位」

【家裡變這樣】老公過世隔天就受災！光復阿嬤痛哭 #花蓮馬太鞍溪堰塞湖

生活熱門新聞

快訊／9縣市有感！05：23規模5.4地震　最大震度2級

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

今變天！　午後雨區擴大

護理師貼10字告示災區趴趴走　背影惹鼻酸

明變天！　西北雨擴大

大同村急徵身強體壯志工！救災須知曝光

徐榛蔚擋路！怪手大哥嗆「不要作秀啦」影片曝光

救災5天「他抓到1訣竅」輕鬆清泥土！130萬人狂讚

輪到你了！　4生肖迎接逆轉勝

慈濟衝花蓮救災「全日駐診、煮熱食」！網讚：世界第一

「義煮團白飯車」遭攔阻！他愣：今晚1萬個便當恐沒了

「鏟子超人」買不到車票回家！台鐵「1廣播」瞬間淚崩

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

更多熱門

相關新聞

今變天！　午後雨區擴大

今變天！　午後雨區擴大

午後雨區擴大！中央氣象署表示，今天各地大多為晴到多雲，午後西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨，晚起西半部亦有零星短暫陣雨。

邵庭親赴花蓮救災「曝最新現況」　提醒3備用物品

邵庭親赴花蓮救災「曝最新現況」　提醒3備用物品

大同村急徵身強體壯志工！救災須知曝光

大同村急徵身強體壯志工！救災須知曝光

氣象專家示警恐有新颱風！可能路徑曝

氣象專家示警恐有新颱風！可能路徑曝

中西牙醫義診助力台南災後復原　她盼延續愛心到花蓮

中西牙醫義診助力台南災後復原　她盼延續愛心到花蓮

關鍵字：

氣象氣象雲颱風吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆

房仲老闆吸金數十億逃泰國　今返國被逮

快訊／9縣市有感！05：23規模5.4地震　最大震度2級

台俄混血女星自爆「遭啦啦隊搶男友」給出3線索

大馬村長撤離0傷亡　光復鄉長回應了

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

移民署南投專勤隊隊長獨攀身亡！遺體搬運下山

震撼彈！大咖AV女優桃乃木香奈10月引退　「最後作品拍完」解禁倒數

光復警報誤響！網紅被拍推獨輪車逃命

台南鐵皮工廠深夜大火　消防人員到場灌救中

打賭扛4袋水泥！　男當場脊椎受損慘死

2比基尼正妹金樽衝浪出事　海巡+消防接力救援

更多

最夯影音

更多
超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？
神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面