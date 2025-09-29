雙擾動醞釀！　模擬路徑曝

▲吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱博羅依今日持續侵襲越南北部，周二將減弱為熱帶低壓。（圖／翻攝easterlywave）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新美國及歐洲AIFS模式模擬圖顯示，下半周起，菲律賓東方海面又有熱帶擾動，模擬路徑過菲律賓進入南海；而台灣東方則有另一熱帶擾動發展，但動向不確定性很大，應續觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至下周一中秋節太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台最高氣溫常達37、38度，午後局部山區偶有短暫降雨的機率；周六、周日南方水氣增多，花東及恆春半島有局部降雨的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼吳德榮指出，最新美國（下圖左）、歐洲AIFS模式（下圖右）下周一晚間8時模擬圖顯示，下半周起菲律賓東方海面又有熱帶擾動，模擬路徑通過菲律賓進入南海；台灣東方同時間則另有一熱帶擾動發展。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）



吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱博羅依今日持續侵襲越南北部，周二將減弱為熱帶低壓；中颱浣熊則距台灣遙遠，將變性為溫帶氣旋。

吳德榮分析，最新美國（GFS）及歐洲（AIFS）模式模擬圖顯示，下半周起，菲律賓東方海面又有熱帶擾動，模擬路徑偏西北西，通過菲律賓進入南海，下周一大致已通過海南島北側、雷州半島一帶；台灣東方則有另一熱帶擾動發展，但動向不確定性很大，應續觀察。