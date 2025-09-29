明顯降溫！　估首波東北季風時間曝

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，依目前預報來看，預估要到雙十連假有機會迎來第一波東北季風及鋒面，中北部及東半部應該會迎來明顯的降溫，迎風面北部及東半部轉陰有短暫陣雨天氣，又會回到濕濕涼涼的季節。

薛皓天指出，今天天氣稍微不穩定些，台灣持續受高壓籠罩影響，各地維持晴時多雲天氣，午後受熱力作用雲量增多，各地局部有短暫陣雨或雷雨發生，降雨大致落在近山地區，平地少部分受影響，雖然預報上來看沒有大雷雨機會，不過對流系統仍可帶來偶較大雨勢發生。

薛皓天說，近期至中秋節連假，持續維持太平洋高壓影響，大環境維偏東到東南風，各地為夏季型態天氣，上午晴朗炎熱，午後雲量稍增，近山區局部有熱對流帶來短暫陣雨，預報上來看降雨較零星，無大雷雨機會，持續注意偶有較大雨勢發生。

▼首波東北季風報到將轉濕涼。（圖／資料照／記者李毓康攝）



薛皓天分析，周四或周五在菲東海面有熱帶擾動發展，目前預報強度增強有限，預估朝西北西方向，通過呂宋島進入南海後才逐漸增強，且至周末高壓再度增強，把熱帶系統更往南推，往海南島及越南移動，對台灣無影響；不過，周末迎風面的花東及恆春半島受南方水氣影響，轉多雲有短暫陣雨天氣。

薛皓天提到，至於進入秋季後還未有東北季風報到，北方系統已漸漸活躍，但太平洋高壓太過強勢，導致底層大陸高壓，未能通過黃海南下。

薛皓天指出，不過，雙十連假前後的天氣變數仍多，AI模式持續有抓到在雙十連假前有熱帶系統接近台灣，倘若劇本照著AI模式走，東北季風就要再等等；預報時間點尚遠，變數仍多，後續是否有無熱帶系統生成，要至周末才比較明朗，請大家持續追蹤最新的天氣資訊，以利連假安排出遊。