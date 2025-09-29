一群人衝花蓮救災　他曝「蹭熱度亂象」心酸：鏟沒幾下就開始自拍

▲花蓮光復鄉展開災後清理重建的工作。（圖，下同／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

花蓮光復鄉洪水災後，許多志工持續投入協助，一名志工「伊森」分享救災現場的狀況，雖然一天比一天更進步，也更有秩序，但是也有許多亂象，出現貪小便宜來拿物資的人，還有蹭熱度，到處拍照影響救災的人，有幾個年輕人鏟了幾下就開始休息、自拍，「不是啊，這樣你到底來幹嘛？」

網友「伊森」在臉書發文，各地志工不斷加入救災行列，一天比一天更有組織，人力調配也更妥當，清理效率也跟著提升。不過，開始出現荒腔走板的情況，例如有人貪小便宜專門來領取物資、有人不服調度甚至鬧脾氣，還有人蹭熱度，沒幫多少忙，就開始自拍、錄影，影響別人的工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他感嘆，「難怪幫忙的上一戶的那位大哥，在我們中途坐著休息的時候來問我們：需要幫你們拍照嗎？」他與來自高雄的年輕志工對看後連忙婉拒，回程路上想起這段插曲，「心裡蠻酸的。」

他提到，一整天下來，看到幾個年輕人拿著鏟子鏟沒幾下就開始拍照，被分配清理的泥濘物件也不太碰，沒幾分鐘就開始休息，然後在那邊自拍，「這樣你到底來幹嘛？來幫忙就好好的幫忙，但是幫忙之餘也不要忘了這裡除了是災難現場，也是某些人的『家』。」

他強調，不管拍照、錄影的用途是什麼，只要拍到受災戶的家，都必須經過屋主的同意，這是一種尊重，「不要對別人造成二次傷害。」

貼文曝光，掀起網友討論，「我今天在現場還看到女的化大花妝直播」、「現場的狀況，真的不是一般人可以想像，有些人真的高估自己的能力就過去」、「真的，蹭熱度還有搞不清楚自己能力的，快回家吧」、「真的有這樣的人，我在清汙泥有個人就卡在我與另一位志工中間，鏟了幾下就開始自拍，然後就站在一邊了，直到我們整理完，他依然是那幾下而已」。