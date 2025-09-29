　
社會焦點

棒球情人返鄉救災！高國輝獨輪車清土泥　「麒麟臂」炸裂感動全網

記者潘鳳威／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，目前已造成18人死亡、6人失聯、114人受傷。前中職球星高國輝看到家鄉受災如此嚴重，連假期間便偕弟弟羅國華、羅國麟等人返鄉協助清理泥沙。照片中，他捲起袖子、露出結實的「麒麟臂」搬運土石，感動了眾多網友與球迷。

▲▼ 高國輝連假期間返鄉協助清理家園 。（圖／翻攝自羅國華臉書）

▲前職棒好手高國輝連假期間返鄉協助清理家園 。（圖／翻攝自羅國華臉書）

▲▼ 高國輝連假期間返鄉協助清理家園 。（圖／翻攝自羅國華臉書）

花蓮光復鄉孕育了許多職棒好手，前中職球星高國輝也在此成長。26日他剛在嘉義慶祝40歲生日，但災情讓他無心過節，也擔心父母安危，因此休息片刻後便立刻趕回鄉。他表示，現場景象與手機上看到的一樣「糟透了」，並感謝前來協助的工人與志工，也希望家鄉居民能早日從災難中走出來。他強調，自己可能永遠不會忘記這個特別的40歲生日。

高國輝的弟弟羅國華也於27日臉書PO文，曬出與高國輝、羅國麟及親友一起清理家園的照片。他表示：「因為從事棒球事業，今晚不得不帶著全身泥巴味返回工作崗位，還有一些孩子等著我陪他們出征球賽。家中兩老真的無能為力，我們拼了三天才稍微有些進展。部落真的需要大家的幫忙，期待各界善心的志工能接力，也誠心感謝這幾天幫忙的每一個人」。

貼文一出，立即吸引眾多網友與球迷按讚留言，紛紛對「高家兄弟」投入家園重建表達「辛苦了」、「加油」。其中一張高國輝捲起袖子搬運土石、露出結實「麒麟臂」的照片，更引來網友讚嘆：「好帥」、「這個男人！這個手臂…會不會太帥！」、「這個手臂難怪隨便尻都全壘打」。

▲▼ 高國輝連假期間返鄉協助清理家園 。（圖／翻攝自羅國華臉書）

09/28 全台詐欺最新數據

344 1 7957 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／交換生27人結伴出遊　20歲男戲水溺斃
公開悼念于朦朧第一人　好友喊他名字：新疆的驕傲
月薪最高60K！　狂釋472職缺
于朦朧託夢喊冤「哭不停」！孫德榮自責曝生前私訊

花蓮高國輝災害救援中職家鄉

